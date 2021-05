Gefahr für Hunde: „Corona-Situation ist für  Zecken ein ziemliches Highlight“

Hannover

Christina Strube ist Direktorin des Instituts für Parasitologie an der Tierärztlichen Hochschule (Tiho) in Hannover. Sie warnt Hundebesitzer vor der Buntzecke, die sich in Deutschland verbreitet. Nicht ohne ist auch der Holzbock.

Frau Strube, werden wir dieses Jahr wegen des feucht-kalten Wetters von Zecken verschont?

Es kommt darauf an, welche Zecken Sie meinen. Es gibt Arten, die ohnehin überall in Deutschland anzutreffen sind wie die sich mittlerweile ausbreitende Buntzecke oder der Holzbock. Diese waren weniger unterwegs bei dem kalten Wetter, aber das ändert sich, wenn es jetzt bald wärmer wird. Auf die Hyalomma-Zecken, die vermeintlichen „tropischen Riesenzecken“, die von Zugvögeln aus wärmeren Ländern hereingetragen werden, wirkt sich das Wetter aber stark aus. Damit sie sich vom Jugendstadium zum Erwachsenenstadium entwickeln können, brauchen sie heiße, trockene Bedingungen. Die hatten wir in den vergangenen Jahren, in diesem Jahr aber nicht. Also wird diese Zecke wohl 2021 nicht so häufig zu finden sein.

Welche Zecken übertragen die fiesen Krankheiten wie Borreliose?

Holzböcke übertragen Borrelien, Anaplasmen und das Frühsommer-Meningoenephalitis (FSME)-Virus, auch die Buntzecke kann FSME übertragen. Buntzecken übertragen auch einen sehr gefährlichen Erreger für Hunde, einen Blutparasiten, die Erkrankung heißt Babesiose. Die Krankheit kann für Hunde tödlich enden.

Helfen Impfstoff gegen diese Krankheiten?

Menschen können sich gegen FSME impfen lassen, das ist auch in Risikogebieten anzuraten. Für Hunde gibt es einen Impfstoff gegen die Borreliose und auch gegen die Babesiose, der schützt aber nicht vollkommen. Und gegen die häufigste durch Zecken übertragene Erkrankung beim Hund, die Anaplasmose, gibt es gar keinen Impfstoff. Daher ist beim Hund als auch der Katze ein wirksamer Zeckenschutz das A und O!

Die Corona-Pandemie mit den vielen Menschen in der Natur müsste für Holzböcke ja ein gefundenes Fressen sein, oder?

Ja, die Corona-Situation ist für unsere Zecken ein ziemliches Highlight, weil die Menschen hierbleiben, rausgehen, innerhalb Deutschlands verreisen und die eigene Umgebung entdecken. 2020 hatten wir viel mehr FSME-Fälle als in den vergangenen Jahren. Laut Robert Koch-Institut (RKI) wurden im vergangenen Jahr bundesweit 704 FSME-Erkrankungen gemeldet. Das ist die höchste Zahl seit dem Start der Meldepflicht vor 20 Jahren.

Gilt das auch für die für Hunde gefährliche Buntzecke?

Wir gehen davon aus, dass die Corona-Zeit zur Verbreitung der Buntzecke beigetragen hat. Auch rund um Hannover gibt es sie mittlerweile, 2019 stellten wir sie erstmal hier – in Lehrte – fest. Deswegen haben wir die großangelegte Buntzecken-Studie gemacht. Wir dachten immer, diese Zecke steht bis Magdeburg oder Braunschweig, denn eigentlich ist sie mehr im Osten oder auch in Süddeutschland zu finden. Wir waren überrascht, wo sie überall schon ist, sogar aus Sylt wurden uns Exemplare geschickt. Dass sie Nordwestdeutschland erobert hat, ist neu. In Dänemark wird mittlerweile davor gewarnt, mit dem Hund nach Deutschland zu fahren, weil so die Buntzecke eingeschleppt werden könnte. Die sticht aber sehr selten den Menschen. Sie ist emaillefarbend marmoriert, größer als der Holzbock und viel agiler als diese.

Wie ziehen man sich am besten an, um sich vor dem Zecken-Stich zu schützen?

Man sollte immer lange Hosen tragen, die kann man in Gummistiefel stecken oder bei normalem Schuhwerk die Socken über die Hose ziehen. Dann kann die Zecke nicht von innen in die Hosenbeine krabbeln. Helle Kleidung sollte man tragen, da kann man die Zecken eher entdecken. Man sollte sich eigentlich immer nach jedem Spaziergang in Zeckenhabitaten unbekleidet nach Zecken absuchen und die Kleidung möglichst bei 60 Grad waschen.

Und wenn man gestochen wurde?

Man sollte sich den Tag notieren, an dem sie gestochen hat, am besten die Zecke aufbewahren, die Stichstelle über einige Wochen beobachten. Wobei die Wanderröte, die sich drei bis 30 Tage nach dem Zeckenstich entwickeln kann und auf Borreliose hinweist, nicht immer auftritt. Fieber und Kopfschmerzen können auch Anzeichen einer FSME-Infektion sein, dann muss man zum Arzt. Diesem unbedingt berichten, dass man von einer Zecke gestochen wurde und wann das war.

Was denkt die Forscherin Strube eigentlich über Zecken?

Ich finde sie faszinierend. Egal, wie böse man über sie spricht, sie sind ein Teil unserer Biodiversität. Es gibt sie seit zig Millionen Jahren, viel länger als die Menschen. Und die Natur kommt generell prima mit ihnen zurecht.

Von Petra Rückerl