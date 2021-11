Hannover

Vor vier Jahren ist sie als erste Frau an die Spitze der niedersächsischen Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) gewählt worden, an diesem Sonnabend stellt sich die 43-jährige Laura Pooth als Vorsitzende für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) Nord zur Wahl. Bislang ist sie die einzige Kandidatin für den Posten. Der Bezirk umfasst die drei Bundesländer Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem niedersächsischen DGB-Vorsitzenden Mehrdad Payandeh versteht sie sich schon jetzt bestens. Eine „Nordachse“, ein enges inhaltliches Bündnis der Nordländer, kann sie sich gut vorstellen.

Zehn Jahre Führungsämter in der GEW

Zehn Jahre lang hatte Pooth führende Ämter in der GEW inne, erst sechs Jahre als stellvertretende Vorsitzende, dann seit 2017 selbst an der Spitze. Sie hat frischen Wind und eine junge weibliche Stimme in die bis dato vorwiegend männliche geprägte Welt der Bildungsverbände gebracht. Jetzt zieht sie weiter, auch weil sie gemerkt hat, wie sie es ausdrückt, „dass man die gesellschaftliche Schieflage an Schulen allein nicht lösen kann“. Als Hauptschullehrerin habe sie „jeden Tag mitbekommen, dass die Chance auf Bildung sehr davon abhängt, wie das Portemonnaie der Eltern ist“.

Die Bildungschance hänge am Portemonnaie der Eltern, kritisiert GEW-Vorsitzende Laura Pooth, die als Hauptschullehrerin gearbeitet hat. Quelle: Ilona Hottmann

Kampf für gute Arbeitsbedingungen

Wichtig sei der Blick über den Tellerrand der Schule für sie schon immer gewesen, sagt Pooth. Als DGB-Vorsitzende will sie für bessere Arbeitsbedingungen streiten und dafür, dass der große Wandel in der Arbeitswelt „uns nicht sozial um die Ohren fliegt“. Zu tun gebe es genug, sagt sie: „Klimawandel, Digitalisierung, Investitionsstau ohne Ende.“ Am Ende müsse gute Arbeit auch mit gutem Lohn vergolten werden: „Umweltschutz muss man sich auch leisten können.“

Von einer kleineren Mitgliedsgewerkschaft ganz nach oben

Der DGB vereinigt acht Mitgliedsgewerkschaften unter seinem Dach, darunter auch so große wie IG Metall oder Verdi. Dass die Kandidatin für den Vorsitz von einer der kleineren Gewerkschaften kommt wie die GEW, ist eher ungewöhnlich. Zeigt aber auch, wie engagiert Laura Pooth ist. Sie will zeigen, dass Gewerkschaften kein verstaubter Verein sind und dass sich die Mitgliedschaft lohnt. „Wenn Menschen uns bei Demonstrationen applaudieren, warum treten sie dann nicht ein? Denn je höher der Organisationsgrad in einem Betrieb ist, desto besser sind auch die Arbeitsbedingungen.“

Lehrerarbeitszeit als Hauptthema

Als GEW-Vorsitzende war vor allem Lehrerarbeitszeit ihr Thema. GEW und Philologenverband haben 2015 vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg erfolgreich gegen die Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung für Pädagogen an Gymnasien geklagt. Später hat die Universität Göttingen in einer Studie im Auftrag der GEW die Arbeitszeit von Lehrkräften untersucht und dabei herausgefunden, dass bis zu einem Fünftel der Lehrkräfte mehr als 48 Stunden in Schulwochen arbeiten, besonders belastet seien Teilzeitkräfte an Grundschulen, hieß es.

Seit Langem fordert die GEW mehr Geld für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Realschulen sowie Oberschulen. Immerhin gebe es seit Sommer 2020 eine monatliche Zulage von rund 100 Euro, sagt die GEW-Chefin. Niedersachsen sei das einzige Flächenland, das diese Zulage zahle.

Sohn und Mann leben weiter in Oldenburg

Wenn alles klappt wie gewünscht, dann wird Laura Pooth unter der Woche bald in Hamburg wohnen, aber weiterhin regelmäßig auch in Oldenburg sein. Dort leben ihr Mann und ihr inzwischen 13-jähriger Sohn: „Oldenburg bleibt mein Nest.“ Angst vor Überlastung habe sie nicht. Eine 40-Stunden-Woche als Lehrerin sei weitaus anstrengender gewesen als eine 50- bis 60-Stunden-Woche einer Gewerkschaftsfunktionärin, findet sie: „Ankommen, den Computer hochfahren und erst mal einen Kaffee holen wie vielleicht im Büro, das geht in der Schule nicht. Lehrkräfte sind immer im Einsatz, ohne Pause, das ist ein sehr schöner, aber auch ein sehr fordernder Beruf.“

Von Saskia Döhner