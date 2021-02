Obernkirchen

Ein 70 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf der L451 zwischen Ahnsen und Vehlen im Kreis Schaumburg mit seinem Auto in einer scharfen Rechtskurve geradeaus gefahren und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug nahezu ungebremst gegen den Baum geprallt. Während der Bergungsarbeiten musste die Straße stundenlang gesperrt werden.

Von RND/leo