Weener

Weener und Westoverledingen sind eine Stadt und eine Gemeinde im Kreis Leer in Ostfriesland, die mehr eint, als das W im Namen. Beide liegen an der Ems, Weener westlich, Westoverledingen östlich des Flusses, rund zehn Kilometer südlich von Leer. Über den Fluss verbindet die Friesenbrücke beide Orte.

Wobei „verbindet“ für die ins Wasser ragende Metallkonstruktion wohl nicht der richtige Begriff ist, denn in der Mitte der einstigen Eisenbahnbrücke klafft eine Lücke. Durch einen Unfall vor nun fast sechs Jahren wurde die Friesenbrücke zerstört, was die Zugverbindung zwischen Niedersachsen und den Niederlanden gekappt hat. Und auch in Weener und Westoverledingen ist seitdem vieles anders, als es das einmal war.

Sieht fast aus wie in einem Hollywood-Katastrophenfilm: Die beschädigte Brücke nach dem Unfall im Jahr 2015. Quelle: Lars Klemmer/dpa (Archiv)

Missverständnisse zwischen Lotse und Brückenwärter

Es ist der 3. Dezember 2015, als das Frachtschiff „Emsmoon“ der Papenburger Reederei Grona Shipping den mittleren Teil der Brücke rammt, der für die Durchfahrt eigentlich hätte hochgeklappt sein müssen. An diesem Tag jedoch gibt es offenbar Missverständnisse im Funkverkehr zwischen Brückenwärter und dem Lotsen. Nach dem Aufprall ist das Mittelstück zerstört, die Bahnschienen und der danebenliegende Rad- und Fußweg sind nicht mehr passierbar.

„Alle waren erstaunt, dass sowas überhaupt passieren konnte“: Geziena Scholtabers vermisst die Möglichkeit, mit dem Rad über die Friesenbrücke zu fahren. Quelle: Thea Schmidt

„Alle waren erstaunt, dass so was überhaupt passieren konnte“, sagt Geziena Scholtabers. Die 66-Jährige wohnt in der etwa 16.000 Einwohner zählenden Stadt Weener und engagiert sich unter anderem als Gästeführerin. Zum Beispiel bietet sie Teeseminare für Touristen an. Anfangs habe man damit gerechnet, dass es zwei bis drei Jahre dauern würde, bis der Weg über die Ems wieder frei sein würde – das stellte sich schon bald als Irrtum heraus.

Früher habe sie den Weg über die Ems gerne genutzt, um mit ihrem Rad entweder eine Runde über Leer im Norden oder über Papenburg im Süden zu drehen, erzählt Scholtabers. Das geht nun nicht mehr. Einmal ganz außenrum über beide Städte zu fahren sei ihr zu weit.

Auch um Freunde in Westoverledingen zu besuchen, sei sie über die Friesenbrücke gefahren, erzählt die 66-Jährige. Der Weg zum Badesee auf der östlichen Flussseite in Grotegasse sowie zur Holländerwindmühle in Mitling-Mark ist nun ebenfalls nur noch schwer erreichbar. Theoretisch sind es mit dem Rad von Weener nach Ihrhove, dem Zentrum der Gemeinde Westoverledingen, knapp acht Kilometer. So steht es auf den Schildern, die den Touristen den Weg weisen sollen. Ohne Brücke ist die Route über Leer etwa neun Kilometer länger.

„Die Verbindung war von heute auf morgen gekappt“: Für Weeners Bürgermeister Ludwig Sonnenberg ist die Friesenbrücke immer wieder Thema. Quelle: Thea Schmidt

Aus Sicht von Ludwig Sonnenberg (parteilos), der noch bis Ende Oktober Bürgermeister von Weener ist, war der Wegfall der Brücke „vor allem in der Anfangsphase ein großer Einschlag“. Auch er spricht den Tourismus an, erzählt, dass früher zudem gerne Menschen von der anderen Emsseite nach Weener gekommen seien, um das örtliche Freibad zu nutzen. „Dann war von heute auf morgen die Verbindung gekappt.“ Auch zum Einkaufen oder für Arztbesuche sei die Ems überquert worden.

Zugfahrt dauert 40 Minuten länger

Auf der anderen Flussseite beschreibt der Bürgermeister der Gemeinde Westoverledingen, Theo Douwes, ähnliche Probleme. Er merkt zudem an, wie wichtig der grenzübergreifende Zugverkehr in die Niederlande sei, etwa für Studierende. Wer in die Niederlande fahren will, muss derzeit entweder ab Leer einen Schnellbus nach Groningen nehmen oder aber vom Bahnhof Leer mit dem Bus nach Weener fahren, um dann dort wieder in den Zug zu steigen. Nach Angaben der Deutschen Bahn dauert diese Verbindung 40 Minuten länger als die ursprüngliche Strecke über die Brücke.

Seit diesem Sommer steigt die Hoffnung der Menschen in Weener und Westoverledingen, dass der Weg künftig wieder kürzer werden könnte. Nach langem Hin und Her hat die Deutsche Bahn Ende Juli den Beginn der Arbeiten für einen rund 100 Millionen Euro teuren Neubau verkündet – die größte und modernste Hubdrehbrücke Europas soll entstehen. Auf der östlichen Seite der Ems stehen nun Bagger bereit, die zunächst für den Rückbau der alten Brücke genutzt werden sollen. „Zumindest sieht man jetzt was“, sagt Douwes. Das sei aus psychologischer Sicht wichtig.

Zunächst sollte die bestehende Brücke repariert werden, doch dann entschied man sich 2017 für eine „zukunftsorientierte Lösung“, wie Sonnenberg es nennt. Denn bislang musste ein Teil der Brücke mit einem Kran entfernt werden, wenn wieder einmal ein Kreuzfahrtschiff die Meyer-Werft verließ. Außerdem wäre bei einer Reparatur die Brücke nicht mehr für Fußgänger und Radfahrer nutzbar gewesen.

Am 3. Dezember 2ß15 war die „MS Emsmoon“ mit der Friesenbrücke kollidiert. Quelle: Lars Klemmer/dpa (Archiv)

Kritik an langer Planung

Aber der Neubau dauert. Die Bahn gibt an, nach dem Entschluss zum Neubau „umgehend alle erforderlichen Planungen erarbeitet“ zu haben. Auch sei das Planungsfeststellungsverfahren „mit einer Dauer von nur 1,5 Jahren in einem außerordentlich schnellen Tempo“ durchgeführt worden.

Das empfindet man in Ostfriesland allerdings etwas anders. „Für die Bevölkerung ist es schwer nachvollziehbar, dass es ein derart langer Planungsprozess ist“, sagt Sonnenberg. Immerhin sei die Bahn zu jeder Zeit transparent gewesen, habe etwa Informationsveranstaltungen durchgeführt. „Die lange Dauer traf auf viel Unverständnis vor Ort“, erzählt auch Douwes.

„Die Dauer traf auf viel Unverständnis vor Ort“: Westoverledingens Bürgermeister Theo Douwes ist froh, überhaupt eine neue Brücke zu bekommen. Quelle: Thea Schmidt

Immer wieder führten die Bürgermeister während der Planungsphase Gespräche mit der Deutschen Bahn. Einmal sei der damalige Bahnchef Rüdiger Grube nach Ostfriesland gekommen. „Durch dieses leidige Thema sind wir wesentlich mehr zusammengewachsen“, sagt Sonnenberg. „Das Verhältnis ist tiefer geworden“, berichtet Douwes.

Den Bürgermeistern zufolge gibt es einige Pendler, die täglich den Umweg über Leer oder Papenburg fahren müssen. Auch Hans-Gerhard Bleker gehört zu diesen Pendlern. Er fährt von der Westoverledinger auf die Weener Seite. Weil es die Brücke nicht mehr gibt, fährt er weit zur Arbeit. Allerdings fährt er überhaupt nur zur Arbeit, weil es die Brücke nicht mehr gibt. Was paradox klingt, hat eine einfache Erklärung. Bleker ist 72 Jahre alt und eigentlich Rentner, hat jetzt aber einen Minijob als Fährmann. Den Heimathafen hat das Boot auf der Weener Seite, daher der lange Arbeitsweg.

Fähre als Ersatz

Die Friesenfähre verkehrt von Mitte Mai bis Ende Oktober und verbindet Weener mit einem Fähranleger in der flussaufwärts gelegenen Ortschaft Mitling-Mark, die zur Gemeinde Westoverledingen gehört. Seit Oktober 2018 ist die Fähre in Betrieb, und sie soll so lange bleiben, bis die neue Friesenbrücke eröffnet ist. Das Schiff hat die Firma Schulte & Bruns gespendet, die Bootsanleger hat die Meyer-Werft finanziert – und die Fährgesellschaft haben die Stadt Weener und die Gemeinde Westoverledingen gemeinsam gegründet.

Bleker ist früher als Kapitän zur See gefahren. Dass er nun bis zu dreimal pro Woche die Friesenfähre steuern darf, kam ihm gerade recht. „Wir müssen Wasser sehen“, sagt der 72-Jährige über sich und seine Kollegen. Immer nur auf Bäume und Wiesen zu schauen, das sei nichts für ihn, sagt Bleker. Auch für die Mitfahrenden ist die Fähre Bleker zufolge „eine Attraktion“. Die meisten seien Touristen, viele auch mit dem Fahrrad. Etwa acht Personen, inklusive Rad, können gleichzeitig mitgenommen werden. Für Pendler ist die Fähre nur bedingt geeignet – denn sie ist tideabhängig und fährt deshalb jeden Tag in einem anderen Zeitraum.

„Es ist gut, wenn die Brücke wieder da ist“: Auch wenn Fährmann Hans-Gerhard Bleker seinen Minijob vermutlich mit Eröffnung der neuen Brücke aufgeben muss, ist ihm die Relevanz des Bauwerkes bewusst. Quelle: Thea Schmidt

Ginge es nach dem Fährmann, könnte es die Friesenfähre noch ewig geben. Die Brücke wünscht er sich trotzdem zurück. Er selbst habe ein Boot am Westufer der Ems liegen. „Es ist gut, wenn die Brücke wieder da ist“, sagt er. Auch, um am Wochenende die beliebte Runde über Leer mit dem Fahrrad zu fahren, sei das Bauwerk wichtig. „Jeder freut sich“, sagt Bleker.

Auf den Moment, an dem die neue Brücke eröffnet wird, bereiten sich die Weeneraner und die Westoverledinger schon jetzt vor. Westoverledingen hat bislang keinen sogenannten Bahnhaltepunkt, pünktlich zur Eröffnung der neuen Brücke im Jahr 2024 soll einer in Betrieb genommen werden. In Weener hat die Deutsche Bahn 2019 den Bahnsteig saniert, die Stadt hat in diesem Jahr den Bahnhofsvorplatz neu gestaltet. Das Projekt wurde bereits 2012 angestoßen – und hat damit ziemlich genau so viel Zeit beansprucht, wie voraussichtlich zwischen dem Schiffsunglück und der Eröffnung der neuen Friesenbrücke verstreichen wird.

Von Thea Schmidt