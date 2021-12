Niedersachsens Landespolizeipräsident Axel Brockmann hat am Donnerstag ein strikteres Vorgehen gegen Corona-Protestler angekündigt. Auf den unangezeigten Demos der vergangenen Wochen hatten die Teilnehmer alle Ansagen der Polizei ignoriert.

„Freie Niedersachsen“ - Polizei will stärker gegen nicht angezeigte Corona-Demos vorgehen

