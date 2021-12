Eckernförde/Goosefeld

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und leichtem Schneefall ist am Wochenende eine Frau an der B203 im Kreis Rendsburg-Eckernförde erfroren. Weil sie kaum Kleidung trug, löste ihr Tod zunächst Spekulationen aus. Kiels Oberstaatsanwalt Axel Bieler spricht mittlerweile von einem „tragischen Unglück“.

Die Polizei Neumünster informierte am Sonnabend nur knapp über den Zustand, wie eine Joggerin eine Leiche am Sonnabendmorgen, 4. Dezember, im Straßengraben rechts der B203 Richtung Rendsburg zwischen der Stadtgrenze Eckernfördes und der Gemeinde Goosefeld gefunden hat. Die Frau hatte kaum etwas an. Ihre übrigen Kleidungsstücke lagen verstreut am Fundort.

Nach ersten Ermittlungen ging der Kriminaldauerdienst Kiel davon aus, dass die 54 Jahre alte Frau im Straßengraben hinter dem Kreisverkehr in Nähe des Eckernförder Wohngebiets Domsland erfroren war. Die weiteren Umstände aber blieben zunächst unklar. Die Leiche kam zur weiteren Untersuchung in die Rechtsmedizin in Kiel.

„Keine Anzeichen von Fremdeinwirkung“

Am Nachmittag des zweiten Advent, 5. Dezember, brachte der Kieler Oberstaatsanwalt Axel Bieler Licht ins Dunkel: „Das vorläufige Ergebnis der Rechtsmedizin bestätigt, dass die Frau erfroren ist und es keine Zeichen der Fremdeinwirkung gibt“, sagt er gegenüber den Kieler Nachrichten. „Insofern ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft nicht wegen einer möglichen Straftat. Es gibt nur ein Todesermittlungsverfahren.“

Für die Tatsache, dass die Frau kaum noch etwas am Leib hatte, hat Axel Bieler eine Erklärung: „Es handelt sich um eine typische Auffindesituation von Menschen, die erfroren sind. In dieser verzweifelten Lage empfinden Menschen plötzlich noch einmal große Hitze und entledigen sich der Kleidung, um sich abzukühlen. Das hat die Rechtsmedizin dargelegt.“

Offen bleiben die Umstände, wieso die Frau in der Nacht an der B203 unterwegs war und wie lange sie bereits tot im Straßengraben lag. Oberstaatsanwalt Axel Bieler machte am Sonntag dazu keine Angaben. Möglicherweise könne die Polizei am Montag mehr mitteilen.

Feuerwehr birgt die Leiche

Goosefelds Bürgermeister Rüdiger Zander (WGG), der Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr seiner Gemeinde ist, erfuhr am Sonnabend um 7.45 Uhr als einer der ersten von dem Leichenfund: „Unsere Feuerwehr war per App über das Bergen einer Leiche auch informiert worden.“ Ob die tote Frau aus Goosefeld stammt, konnte er nicht sagen. Dennoch sagt er: „Ich bin bestürzt.“

Die Bergung der Toten übernahm am Sonnabend letztlich die Feuerwehr Eckernförde, da der Fundort hinter der Stadtgrenze noch zu deren Einsatzgebiet gehört. „Wir waren mit drei Fahrzeugen und 13 Kameraden vor Ort“, bestätigte Wehrführer Meint Behrmann.

Und weiter: „Wir haben die Ausrüstung, um auch Sichtschutzwände aufzubauen. Das war hier der Fall.“ Die B203 in Richtung Rendsburg ist in den Morgenstunden schon vielbefahren. Der Radweg neben dem Fundort bei Joggern beliebt.

Von RND/KN/Rainer Krüger und Cornelia Müller