Osnabrück

Forscher der Hochschule Osnabrück wollen Bürger und Firmen dazu motivieren, regionaltypische und insektenfreundliche Gründächer anzulegen. Ein Team unter der Leitung der Botanik-Professorin Kathrin Kiehl widmet sich in einem entsprechenden Projekt der Frage, welche Pflanzenarten aus Nordwestdeutschland den extremen Standortbedingungen auf einem Dach gewachsen sind, wie die Hochschule am Montag mitteilte.

Mischungen regionaltypischer Wildpflanzen

Die Experten haben sechs Modelldächer im nordwestdeutschen Tiefland, unter anderem in Osnabrück, Bremen und Schneverdingen, mit neu entwickelten Mischungen regionaltypischer Wildpflanzen bestückt. Das Bundesamt für Naturschutz und das Bundesumweltministerium fördern das Vorhaben mit 540.000 Euro.

Anzeige

Konventionelle Dachbegrünungen bestünden in der Regel aus gebietsfremden gezüchteten Pflanzenarten, erläuterte Kiehl. Für die regionaltypische Biodiversität hätten diese jedoch im Vergleich zu heimischen Pflanzen nur einen geringen Wert. Die Forscher wollen in den kommenden Monaten und Jahren überprüfen, inwiefern die neu entwickelten Pflanzenmischungen das Vorkommen blütenbesuchender Insekten fördern.

Weitere PAZ+ Artikel

Fortbildungen für insektenfreundliche Dachbegrünungen

Die Methodik ist nach Angaben der Hochschule auf städtische Landschaften in anderen Naturräumen Deutschlands übertragbar. In Kooperation mit dem Bundesverband Gebäude-Grün wollen die Forscher Fortbildungen anbieten.

Sie richten sich an Architekten, Ingenieure und Planungsbüros sowie an Gartenlandschaftsbau-Unternehmen, aber auch an Privatpersonen, Schüler und Studierende. Möglichst viele Menschen sollten sich über insektenfreundliche Dachbegrünungen informieren, betonte Kiehl. Bisher würden nur neun Prozent der jährlich neu entstehenden Flachdachfläche in Deutschland begrünt.

Von RND/epd