Göttingen

Das Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen ist eine der renommiertesten Forschungseinrichtungen in Deutschland. Jetzt will die „Schmiede der Nobelpreisträger“ auch beim Artenschutz eine Vorreiterrolle übernehmen: Die Göttinger Wissenschaftler wollen ihr gesamtes Institutsgelände zu einem vielfältigen Biotop umwandeln. „Ein solches Projekt ist einmalig in der Max-Planck-Gesellschaft“, sagt der frühere Institutsdirektor und Initiator des Projekts „BioDiversum“, Professor Herbert Jäckle. Damit sich möglichst viele Tier- und Pflanzenarten auf dem Gelände ansiedeln, kommt allerdings erst einmal schweres Gerät zum Einsatz: Am Freitag rückte ein Bagger an, um einen 900 Quadratmeter großen Teich auszuheben. „Gerade am Institutsstandort Nikolausberg ist ein Teich von besonderer Bedeutung, da es hier nur wenige offene Wasserflächen gibt“, sagt BioDiversum-Koordinator Frederik Köpper.

„Überwältigende Resonanz“

Für die Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts bietet sich mit dem Projekt die Möglichkeit, Biologie einmal von einer ganz anderen Seite zu betreiben. Während sie sonst im Labor winzige biologische Strukturen und Zusammenhänge erforschen, geht es hier zur Abwechslung einmal ums große Ganze, um die Vielfalt der Flora und Fauna rund um Labore und Büros. Damit haben die Initiatoren offenbar einen Nerv getroffen: „Die Resonanz im Institut war überwältigend“, sagt Frederik Köpper. Sofort hätten sich spontan etwa 50 Mitarbeiter gemeldet, die sich bei dem Projekt einbringen wollen.

Das Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen gilt als „Schmiede der Nobelpreisträger“. Quelle: Max-Planck-Institut

Die Biotop-Idee wurde 2018 beim Göttinger Literaturherbst geboren. Damals hielt der frühere Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie und Ex-Leiter der Vogelwarte in Radolfzell, Peter Berthold, einen Vortrag über das Artensterben. Die Zahlen, die er nannte, waren alarmierend: Seit 1965 ist der Bestand an Vögeln in Deutschland um 65 Prozent eingebrochen, der Bestand an Insekten ging innerhalb von 30 Jahren um 80 Prozent zurück.

Idee: bundesweites Biotop-Netzwerk

Berthold hat ein Konzept entwickelt, wie man diese verhängnisvolle Entwicklung stoppen könnte. Unter dem Motto „Jeder Gemeinde ihr Biotop“ wirbt er dafür, auf landwirtschaftlich unattraktiven Flächen kleinere und größere Biotope entstehen zu lassen. Mit einem deutschlandweiten Biotop-Netzwerk, so seine Überzeugung, ließe sich die Artenvielfalt in wenigen Jahrzehnten wieder auf den Stand von 1950 anheben. Dass es funktioniert, zeigt sein gemeinsam mit der Heinz-Sielmann-Stiftung geschaffener Biotop-Verbund Bodensee: Dort haben sich die Brutbestände zahlreicher gefährdeter Vogelarten sehr schnell erholt, selbst stark beeinträchtigte Flächen entwickelten sich wieder zu artenreichen Lebensräumen.

Peter Berthold (Mitte) besuchte im März 2019 das Institut und entwickelte erste Ideen für das Biotop. Quelle: Max-Planck-Institut

Herbert Jäckle und die anderen anwesenden Max-Planck-Forscher waren von dem Vortrag so angetan, dass sie sich noch am selben Abend darauf verständigten, auch an ihrem Institut ein Biotop entstehen zu lassen. Die Idee stieß auf einhellige Zustimmung: „Wir wollen dazu beitragen, dieser dramatischen Entwicklung entgegenzuwirken“, sagt Marina Rodnina, Geschäftsführende Direktorin des Instituts.

Wie es sich für eine Forschungseinrichtung gehört, will das Institut das Projekt auch wissenschaftlich begleiten und auswerten. Experten aus der Region werden deshalb in regelmäßigen Abständen eine Bestandsaufnahme der Pflanzen sowie repräsentativer Tiergruppen machen. Um den Erfolg des Projekts messen zu können, hatten sie 2019 erstmals untersucht, was derzeit so alles auf dem Gelände kreucht und fleucht. Damals wiesen sie auf dem Campus 51 Vogelarten nach, darunter auch stark gefährdete Arten wie Grauschnäpper und Gartengrasmücke. Außerdem fanden sie auf dem Gelände 21 Schmetterlings-, sieben Fledermaus- und 68 Wildbienenarten.

Neuer Teich ist zentrales Element

Das Konzept, das jetzt umgesetzt wird, basiert auf Vorschlägen von Peter Berthold. Außerdem steuerten Vertreter des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) und der Stadt Göttingen Fachwissen bei. Die ersten Maßnahmen starteten bereits im vergangenen Jahr: Unbewirtschaftetes Grünland wurde in Blumenwiesen verwandelt, außerdem wurden Sträucher und Gehölze angepflanzt. Zentrales Element des Biotops soll indes der neue Teich sein. Dieser wird durch Oberflächenwasser gespeist, erläutert Ulrich Küneke vom Göttinger Landschaftsarchitekturbüro Wette+Küneke. Hierzu werde eine aufwendige Anlage installiert, die das Wasser sammelt, reinigt und dann in den Teich pumpt, erläutert der Leiter des Baumanagements am Max-Planck-Institut, Reiner Schymura. Als weitere Biotop-Element sollen unter anderem noch eine Streuobstwiese, Blühsträucher, mehrreihige Hecken, Lesesteinhaufen und ein großer Kompost hinzukommen. Außerdem werden 100 Nistkästen für Vögel sowie zahlreiche Fledermauskästen angebracht.

Für die Öffentlichkeit frei zugänglich

Nach Angaben des Max-Planck-Instituts wird das BioDiversum für die Öffentlichkeit frei zugänglich sein. Infotafeln vor Ort und eine ausführliche Webseite werden das Projekt in all seinen Facetten erläutern. Außerdem soll das Projekt eine pädagogische Dimension haben: So ist geplant, den Institutskindergarten einzubeziehen und die Kinder mit verschiedenen Aktionen für die Themen Natur und Biodiversität zu begeistern. Auch Kooperationen mit Göttinger Schulen sind angedacht.

Von Heidi Niemann