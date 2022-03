Krieg in der Ukraine - Flüchtlinge aus der Ukraine – so will Niedersachsen ihnen helfen

Einige wenige Flüchtlinge sind schon da – wie viele Menschen aus der Ukraine in Niedersachsen Zuflucht vor dem Krieg in ihrem Land suchen werden, weiß niemand genau. Land und Kommunen bereiten sich mit einem Krisenstab auf ihr Kommen vor.