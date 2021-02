Lübeck

Thomas Jensen hat das Wacken-Festival mit gegründet und ist heute neben Holger Hübner einer der beiden Chefs des Open Airs. Er hat die Fragen schriftlich beantwortet.

Planungen in vollem Gange

Wird das Wacken-Festival in diesem Jahr Ende Juli stattfinden?

Natürlich kann niemand eine genaue Prognose für die pandemische Lage im Sommer vorhersagen. Die aktuelle Entwicklung zu Impfstoffen stimmt uns zuversichtlich, und auch die zahlreichen positiven Nachrichten unserer Fans geben uns viel Kraft. Die aktuellen Planungen sind trotz Kurzarbeit in vollem Gange, und wir hoffen, dass die staatlichen Maßnahmen greifen und eine Rückkehr zu Live-Events im Sommer möglich sein wird. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Fans, Künstler, der Crews und aller Mitarbeitenden steht dabei für uns an erster Stelle. Und wie heißt es so schön: Long Live Rock’n’Roll!

Ziel: Live-Event im Sommer

Gibt es einen Plan B?

Wir arbeiten kontinuierlich an zusätzlichen Angeboten wie beispielsweise digitalen Inhalten auch abseits unserer regulären Events. Das Wacken World Wide sei hier natürlich erwähnt, sowie der Hämatom-Hälloween-Livestream im vergangenen Jahr. Unser Ziel ist dennoch natürlich die Umsetzung des echten Live-Events im Sommer.

Könnte es 2021 statt des Open Airs wieder online ein Wacken World Wide geben?

Wacken World Wide feierte im letzten Sommer die erfolgreiche Premiere, und bereits zu unserer ersten Ausgabe war es der feststehende Plan, dass das Online-Streaming- Event nicht als Ersatz gesehen wird, sondern als zusätzliches Eventformat angeboten wird, das wir unabhängig von unserem Wacken Open Air wiederholen werden.

Ist eine Verlegung auf einen späteren Termin im Jahr möglich, wenn die Pandemiewerte Ende Juli ein Festival nicht zulassen sollten?

Die Entwicklung einer Pandemie kann natürlich niemand genau vorhersagen. Wir planen verschiedene Szenarien, sind auf internationaler Ebene im Austausch, und die Diskussionen laufen. Eine Verschiebung innerhalb eines Jahres ist aufgrund der vielseitigen Planungen auf einen langfristig fixierten Termin nicht umsetzbar.

Aus dem Stand viel bewegen

Gibt es eine Deadline, bis wann das entschieden sein muss?

Je früher desto besser. Allerdings sind wir auch zum großen Teil auf Ansagen und konkrete Richtlinien aus der Politik angewiesen. Wir hoffen, dass die staatlichen Maßnahmen greifen und es zu einer Entspannung der Lage kommt. Unser Team ist unglaublich flexibel und kann aus dem Stand viel bewegen. Das hat es auch letztes Jahr eindrucksvoll mit der Umsetzung von Wacken World Wide innerhalb von nur sechs Wochen bewiesen.

Wäre ein Einlass nur für Geimpfte denkbar?

Als verantwortungsvoller Veranstalter beobachten wir die aktuellen Entwicklungen ganz genau, auch was die Impfstoffentwicklung oder beispielsweise Schnelltests angeht, und stehen im regen Austausch mit allen zuständigen Behörden. Sollten entsprechende Auflagen kommen, werden wir diese selbstverständlich berücksichtigen. Da Sicherheit und Gesundheit für uns schon immer an erster Stelle stehen, werden wir alles uns Mögliche tun, um unsere Fans, Künstler, Crews und Mitarbeitenden zu schützen. Unser Wunsch ist es natürlich, dass alle unsere internationalen Fans und Metalheads teilnehmen können.

Wie sieht die Bilanz für 2020 aus?

Hierzu kann zum derzeitigen Stand noch keine konkrete Aussage getroffen werden. Bis die genauen Zahlen vorliegen, wird noch einiges an Zeit und Arbeit benötigt.

Wie groß war der Verlust?

In über 30 Jahren Wacken-Geschichte haben wir natürlich schon vieles erlebt und bisher immer Wege gefunden, mit schwierigen Phasen umzugehen. Eine Pandemie in dieser Größenordnung stellt die gesamte Branche aber vor völlig neue Herausforderungen. Die finanzielle Situation betrifft aber nicht nur uns als Festival, sondern man darf nie vergessen, wie viele Menschen in unterschiedlichen Berufsgruppen tätig sind und massiv von der Pandemie betroffen sind. Das allein können Zahlen gar nicht ausdrücken.

Wird es 2022 eine Wacken Winter Night geben?

Die Wacken Winter Nights sind für 2022 bereits fest eingeplant. Die diesjährigen Winter Nights wurden dorthin verschoben, da durch die anhaltende pandemologische Situation und die erneuten Beschlüsse der Bundesregierung die Durchführung eines Großevents für Mitte Februar nicht möglich ist. Das schmerzt natürlich sehr, aber umso mehr arbeiten wir an der Rückkehr zu Live-Events und können es kaum erwarten, unsere Fans vor Ort wieder begrüßen zu dürfen.

Vorerst kein Full Metal Mountain mehr

Was wird aus der Full Metal Cruise und dem Full Metal Mountain?

Die kommende Ausgabe der Full Metal Cruise IX ist für Ende September/Anfang Oktober 2021 eingeplant und wird als lauteste Kreuzfahrt Europas von Kiel über Helsinki und Tallinn führen. Full Metal Mountain wurde 2018 nach drei erfolgreichen Ausgaben zum vorerst letzten Mal umgesetzt.

Wacken Wednesday nur einmal?

Bleibt der Festival-Mittwoch in diesem Jahr eine einmalige Sache?

Der Wacken Wednesday ist ein optionaler Zusatztag mit umfangreichem Programm, der zum ersten Mal in der Geschichte von Wacken bereits am Mittwoch die Pforten zum Holy Ground öffnet und so ein attraktives Zusatzangebot bietet. Wir freuen uns, dass es von unseren Fans so gut aufgenommen worden ist und ein Drittel der Karten bereits innerhalb kürzester Zeit vergriffen waren. Wir werden abwarten, wie die Umsetzung und Premiere in diesem Jahr abläuft, und entscheiden dann gemeinsam im Team, mit unseren Fans und mit den zuständigen Behörden.

Von Peter Intelmann