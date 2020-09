Isernhagen

Außergewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr bei Isernhagen (Region Hannover): Am Dienstagmorgen zogen die Einsatzkräfte einen älteren Mann aus dem Schlamm. Laut Feuerwehr hatte der Mann bereits am Montagabend versucht, einen niedrigen Bachdurchlauf direkt an der Autobahn 7 zu durchlaufen, um eine Wanderroute zu erkunden. Dieser Versuch missglückte jedoch: Der Mann blieb bis zur Hüfte im Schlamm stecken und konnte sich nicht mehr befreien.

Als der Mann von seinem Spaziergang nicht wiederkam, wurde er als vermisst gemeldet. Die Polizei konnte ihn schließlich am Dienstagmorgen in seiner misslichen Lage entdecken – ein Bekannter des Mannes hatte von der geplanten Wanderroute gewusst.

Mit Leitern und Bohlen bauten die Einsatzkräfte einen stabilen Untergrund, um den Mann ausgraben zu können. Quelle: Feuerwehr Isernhagen

Feuerwehr rettet Mann mit Steckleitern, Holzbohlen und Trage

Doch auch die Kraft der Polizeibeamten reichte nicht aus, um den Mann aus dem Schlamm zu ziehen. Um 9.30 Uhr wurde daher die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte bauten mithilfe von diversen Steckleitern und Holzbohlen einen stabilen, begehbaren Untergrund und konnten den Mann so freigraben, herausziehen und über eine Schleifkorbtrage retten. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den entkräfteten Mann.

