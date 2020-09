Sarstedt

Mit vereinten Kräften haben Polizei und Feuerwehr einen herumirrenden Nymphensittich von der Bundesstraße 6 im Kreis Hildesheim gerettet. Die Polizei war zum Ort Hasede gerufen worden, wo der Vogel immer wieder auf der Bundesstraße herumstolzierte. Die zur Unterstützung angeforderte Freiwillige Feuerwehr aus dem nahegelegenen Asel konnte den weiß-grauen Nymphensittich, der zur Familie der Kakadus gehört, dann auch einfangen.

Seit seiner Rettung am Freitagmittag ist das Tier nun in einem Geschäft für Züchterbedarf untergebracht, wo es von seinem Eigentümer abgeholt werden kann, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Von RND/lni