Dassendorf

Mit einer Cola-Flasche haben sich Feuerwehrleute am Dienstagmittag in Dassendorf bei Schwarzenbek ( Schleswig-Holstein) Zutritt in ein verqualmtes Einfamilienhaus verschafft und so eine bettlägerige Frau gerettet.

Gegen 12 Uhr hatte die Betreuerin der Frau einen Notruf abgesetzt. „Sie war eigentlich im Haus und hatte für die ältere Dame das Mittagessen zubereitet. Dann ist sie kurz raus in den Garten und ausgerechnet in dem Moment fiel die Haustür zu“, berichtete Maik Clausen, 1. Stellvertretender Wehrführer der Dassendorfer Feuerwehr. Drinnen geriet derweil das Essen in einem Topf und einer Pfanne in Brand.

Feuerwehr nutzt Trick

„Um ins Haus zu gelangen, haben wir einen Streifen aus einer PET-Cola-Flasche genutzt. Das ist ein Trick, mit dem man den Schnapper einer wie hier nur locker zugefallenen Tür öffnen kann“, sagte Clausen. Zerstörungsfrei gelangten die Retter so ins Haus.

Ein Team des Rettungsdienstes kümmerte sich um die Seniorin. Sie kam ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Schrecken davon. Quelle: Timo Jann

Aus der Tür stieg in dem Moment eine ordentliche Rauchwolke auf. Ein Atemschutztrupp holte Topf und Pfanne aus dem Haus, ein Lüfter wurde in Stellung gebracht und die Frau vom Notarztteam betreut. Nach einer halben Stunde konnten alle Einsatzkräfte wieder einrücken. „Sicher ein ordentlicher Schreck für die beiden Frauen, aber es ist alles gut ausgegangen“, so Clausen.

Von Timo Jann