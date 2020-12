Papenburg

Bei einem Feuer auf einem ehemaligen Bauernhof in Papenburg im Landkreis Emsland ist ein Schaden von rund 500 000 Euro entstanden. Der Brand sei am frühen Mittwochmorgen aus bisher ungeklärten Umständen in zwei Scheunen, die als Lagerhallen genutzt wurden, entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.

In den Scheunen standen mehrere landwirtschaftliche Geräte und Fahrzeuge. Sechs angrenzende Wohnhäuser wurden während der Löscharbeiten evakuiert.

Anzeige

Nach dem Einsatz konnten alle Bewohner wieder nach Hause zurückkehren. Die Polizei rief wegen des starken Rauches zwischenzeitlich alle Anwohner in der Nähe dazu auf, ihre Fenster und Türen zu schließen.

Von RND/lni