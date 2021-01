Fallersleben

Flammen-Inferno in der Altstadt von Fallersleben: In der Nacht zu Samstag hat ein Großbrand eines der ältesten Fachwerkhäuser („Publicum“) am Ort zerstört. Rund 100 Feuerwehrmänner löschten über mehrere Stunden und noch bis zum Nachmittag. Das Gebäude in der Bahnhofsstraße ist nicht mehr zu retten und einsturzgefährdet. Der Schaden geht in die Hunderttausende, die Brandursache ist noch unklar. Verletzte gab es keine.

Flammen schlugen aus dem Dach des Hauses. Quelle: Privat/ Teja Schönberger

Anzeige

Am Morgen nach dem Feuer klafft eine riesige Lücke wie eine offene Wunde in der Häuserzeile. Das Dach ist eingestürzt, verkohlte Balken, kaputte Türen, zerborstene Fenster ragen aus der Ruine, ein riesiger Haufen aus Schutt, Holz und Lehmresten türmt sich auf. Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist blutet das Herz bei dem Anblick. Sie war am Morgen nach dem Brand an der Einsatzstelle: „Das Haus hat einen hohen Stellenwert für Fallersleben. Jeder kannte das ’Publicum’. Generationen gingen hier ein und aus.“ Aktuell sorge sie sich aber mehr um die Mieter, die aus dem nebenanliegenden Gebäude des kombinierten Geschäfts- und Wohnhauses in der Nacht ihre Wohnungen überstürzt verlassen mussten.

Zur Galerie In der Nacht zu Samstag hat ein Feuer in der Bahnhofsstraße einen riesigen Schaden angerichtet.

Freitagabend um 22.40 Uhr sah eine Anwohnerin Rauch aus dem Haus aufsteigen, in dem sich aktuell das indische Restaurant „Namaste“ befindet, und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Fallersleber sowie Ehmer und Heiligendorfer Wehr eintrafen, schlugen ihnen meterhohe Flammen aus Dach und Fenster entgegen. Sofort begann die Evakuierung des angrenzenden Gebäudekomplexes, die Obergeschosse des „ Pizzawald“ und Optiker sind vermietet und zum Zeitpunkt des Feuers lagen schlafenden Bewohner in ihren Betten. Rund 100 Feuerwehrleute kämpften über Stunden gegen die Flammen und verhinderten, dass sich das Feuer auf die anderen Gebäude in der engen Altstadt ausbreitete. Das Fachwerkhaus, das namentlich erstmalig 1603 erwähnt wurde, ist völlig zerstört, der „ Pizzawald“ steht zwar noch , ist aber massiv in Mitleidenschaft gezogen worden. Ebenso wie Optiker und die Mietwohnungen.

Völlig zerstört und einsturzgefährdet: Das alte Fachwerkhaus in der Bahnhofsstraße. Quelle: Roland Hermstein

Feuerwehr löschte noch bis Samstagnachmittag

Noch bis zum Nachmittag war die Fallersleber Feuerwehr im Einsatz und löschte die Trümmer in der abgesperrten Straße mit einem Gemisch aus Wasser und Schaum, um so Glutnester in dem riesigen Schutthaufen zu beseitigen. Einsatzleiter Markus Dombrowski war mit seinem Team ab 7 Uhr morgens in der zweiten Schicht im Einsatz: „Als Fallersleber tut mir der Anblick weh.“

Polizei hat den Brandort beschlagnahmt

Noch in der Nacht eilte Teja Schönberger, Inhaber der Immobilien, zu Einsatzstelle. „Das war ein Inferno. Das mit anzusehen macht mich sehr traurig.“ In den vergangenen Jahren hat der Grußendorfer eine Menge Geld in den Erhalt und Ausbau der Geschäfts- und Wohnzeile investiert. Erst vor anderthalb Jahren hat er den „ Pizzawald“ liebevoll saniert. Aber trotz des riesigen Schadens sagt er: „Ich bin froh, dass niemand verletzt wurde.“

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen eingeleitet. Die Bahnhofsstraße ist gesperrt.

Von der Redaktion