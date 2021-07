Offenbar durch einen defekten Mähdrescher ist am Samstagabend in der Nähe von Grimmen, Mecklenburg-Vorpommern, ein Acker in Flammen aufgegangen. Im weiteren Verlauf brennt auch ein Feuerwehrfahrzeug, zwei Menschen werden verletzt. Anscheinend hat ein Feuerwehrmann einen folgenschweren Fehler begangen.