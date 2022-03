FDP strebt bei Landtagswahl in Niedersachsen zweistelliges Ergebnis an

Hannover

Niedersachsens FDP-Vorsitzender Stefan Birkner strebt bei der kommenden Landtagswahl am 9. Oktober ein „zweistelliges Ergebnis“ für die Liberalen an. Das sagte Birkner im Vorfeld des Landesparteitages der Liberalen, der am Sonnabend und Sonntag in Hildesheim stattfindet. Bei der letzten Landtagswahl im Oktober 2017 war die FDP mit 8,7 Prozent der Stimmen in der Opposition gelandet.

Bildung ist wichtiges Thema im Wahlkampf

Der Jurist und frühere Landesumweltminister Birkner soll auch Spitzenkandidat seiner Partei werden, die vor allem die Bildungspolitik in den Mittelpunkt ihres Wahlkampfes stellen wird. Hier fordert die FDP eine wesentlich bessere Unterstützung der Schulen bei der Digitalisierung, etwa durch professionelle Teams sowie eine Hochschulpolitik, die den Universitäten wesentlich mehr Freiraum gibt, etwa in der Berufungs- wie auch der Baupolitik.

Einen breiten Raum wird auf dem Parteitag der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nehmen sowie die absehbaren Folgen für die westliche Welt. „Alle Planungen für ein Pateitreffen stehen unter dem Eindruck dieses Angriffskrieges“, sagte Niedersachsens FDP-Generalsekretär Konstantin Kuhle.

Kommunen sollen Geld für die Aufnahme von Flüchtlingen bekommen

Birkner forderte die Landesregierung auf, den Kommunen für die Flüchtlingsübernahme, eine „klare und kurzfristige Kostenübernahme“ zuzusichern. Das Land könne sich später das Geld vom Bund zurückholen. Nötig wäre jetzt auch eine Erhöhung der zulässigen Gruppenobergrenzen in Kindertagesstätten, damit pro Gruppe zwei Flüchtlingskinder zusätzlich übernommen werden könnten.

In der Landwirtschaft müsse angesichts drohender Hungerkrisen durch den Wegfall der Ukraine als Produktionsland die Absicht überdacht werden, 4 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen in Deutschland stillzulegen und dies durch Prämien zu belohnen, meinte der Freidemokrat.