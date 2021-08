Hannover

Auf dem Expo-Park entsteht ein neuer Bürokomplex. Finanziert wird das 9 Millionen teure Bauvorhaben von Immobilieninvestor Engel & Völkers Capital. „Chicago Lane Office Suite“, kurz Close, heißt das Bauprojekt, das gegenüber dem bereits fertig gestellten Wohnheim für Studierende an der Chicago Lane entsteht. Das 5700 Quadratmeter große Grundstück ist unbebaut. Mit der Errichtung des Bürogebäudes wurde vor Kurzem begonnen, Fertigstellung ist Mitte 2023.

Das Gebäude hat fünf Vollgeschosse, in den kommenden Jahren entstehen damit 11.800 Quadratmeter Büroflächen, individuell gestaltbar. Im Juni seien bereits 80 Prozent der Büros vermietet gewesen, teilte Engel & Völkers am Montag mit. „Mit dem Close-Neubauprojekt ist es uns gelungen, in ein vielversprechendes, hochwertiges Investitionsprojekt zu investieren“, sagte Tomasz Kalemba, Chef von Engel & Völkers Capital. Der Projektentwickler kommt aus Österreich und heißt Riegler & Partner.

Umbau des Holländischen Pavillons seit Juni

Baulich kommt nun wieder Schwung in den Expo-Park, denn erst im Juni haben die Umbauarbeiten am Holländischen Pavillon begonnen. Aus den gestapelten Landschaften entsteht nun ein Quartier aus Wohngebäuden, Co-Working-Spaces und 368 Mikroappartements. Die iLive Campus GmbH investiert etwa 90 Millionen Euro. Ende 2023 soll der Umbau abgeschlossen sein. Sämtliche Grundstücke auf dem ehemaligen Weltausstellungsgelände Ost sind inzwischen verkauft, wenn auch noch nicht alle bebaut. Eine Lücke an der Chicago Lane wird nun geschlossen.

Von Andreas Voigt