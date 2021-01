Duderstadt/Lüneburg

Der Vater ahnte, dass sein behinderter Sohn in Gefahr war: „Liebe Agnes, schütze unseren Benno!“, schrieb Ferdinand Otto 1940 in einem Brief von der Front. „Ganz gleich, wer sich an unserer Tür meldet und den Jungen in Obhut nehmen will, gib ihn nicht heraus“, schärfte er seiner Frau ein, die in Langenhagen bei Duderstadt lebte. Der fünfjährige Benno starb dort im Jahr darauf friedlich im Kreis seiner Familie.

„Dies Beispiel zeigt, wie weit verbreitet das Wissen um das staatliche Mordprogramm bereits in den Anfangsjahren des Krieges war“, sagt Stefan Koch. Der langjährige Redakteur und USA-Korrespondent dieser Zeitung hat für das Buch „Als Menschen ihr Menschsein verloren“ jetzt mit der Historikerin Carola Rudnick die Biografien von Opfern und Tätern der NS-Kindereuthanasie rekonstruiert. Koch, selbst gebürtiger Eichsfelder, nimmt dabei besonders die Schicksale behinderter Kinder aus der Region Duderstadt und Göttingen in den Blick.

Ein geliebtes Kind: Der kleine Heinz Schäfer auf dem Arm seines Bruders Rolf. Quelle: Privatbesitz Familie Schäfer

Einer von ihnen war der kleine Heinz Schäfer aus Bovenden. Es gibt ein Foto aus dem Sommer 1941, auf dem sein Bruder Rolf ihn auf dem Arm trägt. Das war wenige Monate, ehe Heinz in die Kinderfachabteilung Lüneburg kam. Seinen Eltern hatte man eingeredet, dem behinderten Jungen werde dort geholfen. Seine Mutter schrieb herzzerreißende Briefe dorthin. In der Krankenakte wurde Heinz aber als „tiefstehend“ und „bildungsunfähig“ eingestuft. Vermutlich ermordete man ihn mit einer Überdosis Luminal. Er wurde keine fünf Jahre alt.

Taten blieben ungesühnt

Die Historikerin Rudnick geht davon aus, dass 300 bis 350 Jungen und Mädchen in der Lüneburger Anstalt ermordet wurden. Heute erinnert dort eine Gedenkstätte, die derzeit neu gestaltet wird, an ihr Schicksal. Deutschlandweit wurden nach groben Schätzungen mindestens 5000 Minderjährige in 31 Kinderfachabteilungen getötet.

Besonders dramatisch erscheint der Fall der sechsjährigen Elisabeth Stemme aus Ebergötzen, der die Mediziner „mongoloide Idiotie“ attestierten. Ihr Vater war auf dem nahen Fliegerhorst stationiert und besuchte sie häufig in Lüneburg, zuletzt am 12. Januar 1945. Dann wurde er an die Ostfront versetzt. Das war ihr Todesurteil. „Kinder, die besucht wurden, ließen sich offenbar schwerer töten“, sagt Koch. Elisabeth starb am 24. Februar, offiziell an Lungenentzündung.

Solche Tötungen wurden vom Leiter der Kinderfachabteilung, Willi Baumert, angeordnet. Nach dem Krieg brachte es der frühere SS-Obersturmbannführer zum Vorsitzenden des Verbandes Niedersächsischer Neurologen und Psychiater.

Täter wie er bagatellisierten nach dem Krieg ihre Beteiligung am Kindermord. Reue zeigten die wenigsten: „Ich möchte heute sagen, dass diese Kinder nicht wussten, wozu sie am Leben waren“, sagte eine beteiligte Krankenschwester in einem Prozess 1962: „Ich meine, dass diese Kinder geistig unter dem Tier standen.“ Geahndet wurde der Kindermord von Lüneburg nicht, sagt Historikerin Rudnick: „Keiner der Beteiligten musste sich für seine Taten verantworten.“

Stefan Koch (Hrsg.): „Als Menschen ihr Menschsein verloren. Vergessene Opfer und Täter der NS-Kindereuthanasie. Meckedruck Verlag. 80 Seiten, 14 Euro.

Von Simon Benne