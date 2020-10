Erneut Corona-Infektionen im Göttinger Wohnkomplex an der Groner Landstraße

Göttingen

Im Göttinger Wohnkomplex an der Groner Landstraße gibt es nach Angaben der Göttinger Stadtverwaltung neue Infektionen mit dem Coronavirus. Bislang seien zwei positive Personen festgestellt worden, die unabhängig voneinander getestet worden. Sie und Kontaktpersonen der Kategorie 1 befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Einhaltung der Quarantäne und der gesundheitliche Zustand der Infizierten werde regelmäßig überwacht.

Für eine Quarantäne-Anordnung über den gesamten Gebäudekomplex bestehe nach Mitteilung der Stadtverwaltung kein Anlass. Wer also nicht infiziert oder Kontaktperson der Kategorie 1 sei, könne den Wohnkomplex verlassen und betreten. Für Schüler gelte allerdings, dass sie erst nach Vorlage eines negativen Tests wieder zur Schule gehen dürfen. „Hierbei handelt es sich um eine rein vorsorgliche Schutzmaßnahme, um eine etwaige Ausbreitung über die Schulen von vornherein auszuschließen“, teilt die Stadtverwaltung mit. Für die Schüler sowie für Menschen über 60 Jahre werde am Montag, 26. Oktober, eine kleine Teststation im Innenhof des Komplexes aufgebaut. Darüber seien die Bewohner am Sonntag auf mehreren Kanälen in Deutsch und Rumänisch hingewiesen worden.

Versorgung mit Lebensmitteln

„Wichtig ist, dass Infizierte und deren enge Kontaktpersonen die Quarantäne einhalten“, unterstreicht Petra Broistedt, Leiterin des Stabs für besondere Ereignisse der Stadt Göttingen. „Um Hürden in der Verständigung zu vermeiden, werden alle notwendigen Informationen von Dolmetschern beziehungsweise in Textform zweisprachig vermittelt. Außerdem helfen wir den Menschen, indem wir sie beispielsweise kostenlos mit Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs versorgen.“ Den infizierten Personen und ihren Familien wurde nach Angaben der Verwaltung angeboten, die Quarantäne in größeren, von der Stadt bereitgestellten Quarantänewohnungen mit Vollverpflegung abzuleisten. Dies sei von beiden bislang abgelehnt worden.

Nach dem im Juni ein Ausbruchsgeschehen in dem Komplex festgestellt worden war, hatte die Stadt mit einem Maßnahmebündel eine weitere Ausbreitung des Virus in die Stadtgesellschaft erfolgreich verhindert. Mit weiteren Maßnahmen soll außerdem die Lebenssituation der Menschen im Gebäudekomplex verbessert werden.

Gemeinschaftsflächen regelmäßig reinigen

Unter anderem wurden von der Hausverwaltung Nachweise gefordert, dass die während der Brandschutzbegehung des Gebäudekomplexes Groner Landstraße 9, 9a und b festgestellten Mängel von den Eigentümern behoben werden. Es wurden nach Angaben der Verwaltung Hygienekonzepte von den Hausverwaltungen eingefordert, die wiederholt und ohne vorherige Ankündigung vom Stadtordnungsdienst kontrolliert werden. Zu den Hygienekonzepten zähle insbesondere die Pflicht, eine Mund-Nasen-Bedeckung in den Fluren und Treppenhäusern sowie Aufzügen zu tragen. Außerdem müssen gemeinschaftlich genutzte Flächen wie Flure und Aufzüge regelmäßig gereinigt und gelüftet werden.

Von Vera Wölk