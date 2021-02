Braunschweig/Kiel

Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Strafgefangenen aus Braunschweig. Der 27-Jährige sei nach einem unbegleiteten Ausgang nicht in das Maßregelvollzugszentrum im südniedersächsischen Moringen zurückgekehrt, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Die am Montag eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen waren zunächst nicht erfolgreich.

Der 27-Jährige war nach Angaben eines Polizeisprechers vom Amtsgericht Kiel wegen Nötigung einer Frau verurteilt worden. Da der Flüchtige in Braunschweig gemeldet ist, sitzt er die Strafe in Niedersachsen ab. Er habe aber Kontakte in ganz Norddeutschland, hieß es in der Fahndung.

Nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Kiel, war der Gesuchte am Dienstagabend in Hannover. Es bestehe die Möglichkeit, dass er sich auch weiterhin in der Region aufhalte, sagte ein Sprecher. Wer den Mann demnach sieht, sollte ihn nicht ansprechen, sondern die Polizei verständigen.

Von RND/dpa