Gifhorn

Marokko war in diesem Jahr das Ziel des 69-jährigen Langstreckenradlers Robert Rosenfeldt. Nach Casablanca wollte der Gifhorner gerne. Dorthin kam er zwar auch, aber über einen unerwarteten Umweg und mit einem völlig anderen Ende als geplant: Rosenfeldt landete nach einem Angriff im Krankenhaus.

Zwei bis drei Monate wollte sich der Gifhorner Zeit nehmen, außer Casablanca noch Agadir, Marrakesch und Errachidia ansehen und mit dem Rad das Atlasgebirge überqueren. Nicht das erste Mal, dass sich der Solist mit seinem Rad auf weite Tour begeben hat: 2018 war er 3500 Kilometer auf dem Jakobsweg unterwegs, 2019 folgte eine Reise nach Jerusalem, die dritte Tour führte den Gifhorner 2020 über Polen, Litauen, Lettland, Estland und Finnland sowie Norwegen ans Nordkap. Nach dem Rückweg über Schweden, Dänemark bis Deutschland waren 8000 Kilometer zusammen gekommen.

Bilder von der abenteuerlichen Reise:

Zur Galerie Viel gesehen und erlebt hat der Gifhorner Robert Rosenfeldt (69) auf seiner Radtour nach Marokko – die ein unerfreuliches Ende nahm.

Land, Leute und Kultur des Wüstenstaats faszinieren den Langstreckenradler

Nun also sollte es Marokko sein. Warum? „Weil Land, Leute und Kultur des nordafrikanischen Wüstenstaates mich schon immer interessiert haben.“ Und „weil es wegen der Entfernung eine sportliche Herausforderung ist“ – das sei mit seinen fast 70 Jahren eine gewichtige Triebfeder.

Die Begeisterung am Radfahrern führt er auf seine Kindheit zurück. „Das Rad meines Vaters war ,heilig’“, erinnert er sich, dass er erst im Alter von zehn Jahren mit dem Rad eines Nachbarjungen fahren gelernt hatte. Mit dem Austragen von Zeitungen erarbeitete sich Rosenfeldt damals das Geld für sein erstes eigenes Fahrrad.

Der erste Zwischenstopp bringt Rosenfeldt in seine Jugend zurück

In Erinnerung an seine Vergangenheit legte er auf dem Weg nach Marrakesch auch den ersten Zwischenstopp in Hameln ein, wo er eine Lehre als KfZ-Mechaniker gemacht hatte, bevor er nach dem Fahrzeugbau-Studium bei VW landete und nach Gifhorn kam. Von Hameln aus ging’s durch Frankreich und Spanien in den Süden, bis Rosenfeldt in Gibraltar landete. Und dann begannen die Schwierigkeiten.

„Der Versuch, mit der Fähre nach Tanger in Marokko zu kommen, ist gescheitert, da wegen Corona und diplomatischen Verwerfungen Spanien ohne Ausnahme alle Grenzen zu Marokko geschlossen hat“, hat Rosenfeldt in sein Reisetagebuch notiert. „Ich bin heute aber trotzdem mit der Fähre rüber in die spanische Enklave Ceuta auf dem afrikanischen Festland, um von dort irgendwie zu versuchen, nach Marokko zu kommen“, schrieb er am 8. Juli. Der Versuch schlug fehl, der Gifhorner musste zurück nach Algeciras. Weil es auf direktem Weg nicht klappte, wollte er sich mit Bus und Bahn über Madrid und Barcelona nach Sete in Frankreich durchschlagen, um von dort per Fähre nach Nador zu gelangen.

Statt von Gibraltar nach Marokko geht’s zurück nach Frankreich

Da Spanien mittlerweile zum Corona-Risikogebiet erklärt worden war, waren Busse und Züge bis unters Dach voll mit Urlaubern, die das Land verlassen wollten – für Robert Rosenfeldt und sein unförmiges Fahrrad war kein Platz. Ihm blieb nichts anderes übrig, als sich auf zwei Rädern auf den Weg nach Sete zu machen. Wieder über die Pyrenäen, die er „ja schon vom Hinweg kannte und die nicht zu verachten waren“.

Mehr Fotos von der Radtour durch Marokko:

Zur Galerie Die Lebensweise und Kultur des nordafrikanischen Wüstenstaats hat es dem Gifhorner Robert Rosenfeldt angetan. Eindrücke von der Abenteuer-Radtour:

Auch der Kauf des Tickets für die Fähre war abenteuerlich, denn dieser Weg nach Marokko war der einzige, der zu dem Zeitpunkt noch offen war. „Alle Marokkaner aus ganz Europa, die den Sommer in ihrem Land verbringen wollten, tummelten sich dort“, berichtet Rosenfeldt. Dass er trotz kompletten Impfschutzes beim Betreten Marokkos einen PCR-Test vorlegen sollte und über sechs Stunden im Hafen von Arzt und Polizei festgehalten wurde, kann er nur als Schikane werten.

Ein aggressiver Mopedfahrer rammt mit überhöhter Geschwindigkeit und voller Absicht das Rad

Endlich ging es weiter über Fes, Rabat, Casablanca – inklusive Rick’s Café, welches er bei genau 5166 Kilometern (GPS-Tacho) erreichte, und Marrakesch. Von dort aus wollte er ins Atlasgebirge aufbrechen, startete am frühen Morgen durch die engen Gassen. Plötzlich schrie ihn ein aggressiv wirkender Mopedfahrer an, der am Straßenrand stand – Rosenfeldt schätzte ihn auf Ende 20. Der Gifhorner fuhr weiter. Nach einigen Kilometern sah er im Rückspiegel seines Rades, dass sich der Mopedfahrer mit sehr hoher Geschwindigkeit näherte und „wie ein Kamikaze-Flieger“ von hinten Rosenfeldts Rad rammte. Rosenfeldt wurde durch die Luft geschleudert, überschlug sich mehrfach und knallte mit voller Wucht auf den harten Asphalt – beim Kilometerstand 5382. „Meiner Vermutung nach stand der Attentäter unter Drogen und/oder war ein verklärter Glaubensfanatiker mit räuberischen Absichten gegen einen aus seiner Sicht Ungläubigen“, so Rosenfeldt.

Er erlitt mehrere Rippenbrüche, die auch seine Lunge beschädigten, die Schulter ist kaputt und musste operiert werden, am Kopf entwickelte sich eine große Beule. Polizei, Krankentransport, Krankenhaus – unter großen Schmerzen landete Rosenfeldt sieben Stunden später am Flughafen. Eine medizinische Indikation hatte er geschickt vermieden, weil er um seine Transportfähigkeit fürchtete. Nach weiteren 26 schmerzhaften Stunden am Flughafen ergatterte er ein Ticket für den einzigen Flug nach Deutschland. Ein Nachbar holte ihn am Frankfurter Flughafen ab. In Braunschweig wurden Rosenfeldt die Blut- und Luftansammlungen zwischen Lunge und Rippenfell abgesaugt, er wurde operiert und eine Woche später aus dem Krankenhaus entlassen.

Trotz allem: „Ich bereue meine Tour nicht“

Sein Fazit: Nach Marokko werde er mit Sicherheit nicht mehr fahren – zumindest nicht alleine. „Ich habe aber auch viele nette und freundliche Menschen kennen gelernt und bereue meine Tour nicht.“ Und weil er von einer vollständigen Genesung ausgeht, denkt er bereits über eine neue Tour nach – möglicherweise durch England, Irland und Schottland, Entscheidung offen.

Von Christina Rudert