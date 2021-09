Aus bisher unbekannter Ursache ein Sportboot im Hafen von Emden am Sonnabend ausgebrannt. Der Besitzer konnte sich selbst retten. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Plötzlich in Flammen stand am Sonnabend ein Sportboot im Hafen von Emden in Flammen. Quelle: Polizei Emden/dpa