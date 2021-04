Einsatz gegen Clankriminalität: Polizei durchsucht Häuser im Heidekreis

Soltau

Die Polizei ist mit einem großangelegten Einsatz gegen die Clankriminalität vorgegangen. Etwa 150 Kräfte von Polizei und Finanzbehörde durchsuchten im Kampf gegen kriminelle Familienstrukturen am Donnerstag Geschäftshäuser und Privatunterkünfte im Heidekreis sowie in Bremen, Verden und Hannover, wie die Polizei in Soltau mitteilte.

Im Heidekreis, von wo aus die betroffene Familie vor allem operiert, befinden sich elf Objekte in den Ortschaften Walsrode, Bomlitz, Bad Fallingbostel, Hodenhagen und Soltau. Sichergestellt wurde ein mittlerer fünfstelliger Betrag Bargeld - Untersuchungen zu den Vermögensverhältnissen dauern der Polizei zufolge an. Die Polizei prüft Betrugsdelikte. Außerdem sei gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verstoßen worden, hieß es weiter.

Einsatz vom Projekt „Räderwerk“ koordiniert

Als Clan gilt eine Personengruppe, die durch eine gemeinsame ethnische Herkunft und überwiegend auch durch Verwandtschaft miteinander verbunden ist. Der Einsatz war vom Projekt „Räderwerk“ koordiniert, bei dem Behörden und Entscheidungsträger im Heidekreis zusammenarbeiten, um gegen Rockerkriminalität, kriminelle Familienstrukturen und organisiertes Verbrechen vorzugehen.

Als erstes Bundesland erstellt Niedersachsen seit 2013 ein separates Lagebild zur Clankriminalität. Seit März 2018 geht die Polizei mit einer einheitlichen Konzeption vor. Dabei geht es unter anderem darum, konsequent gegen jegliche Form von Kriminalität vorzugehen, Autos zu beschlagnahmen und durch Verbrechen erlangtes Vermögen abzuschöpfen.

