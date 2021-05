Eine Frau im Männerkörper: Wie aus Tobias Katharina-Sophia wurde

Hannover

Manchmal hat man es ja doch schwer als Frau. Wenn frau meint, das Hüftgold ist zu stark. Oder die Haare zu dünn. Wenn frau – damals vor Corona – in der Diskothek angebaggert wird und sie einerseits irgendwie aufs Kompliment abfährt, aber die Feministin in ihr befindet, dass das ein ganz blöder Machospruch ist.

Wenn sie merkt, dass zuweilen grundsätzlich deswegen an ihrer Kompetenz gezweifelt wird, weil sie eine Frau ist. Oder sie im Laientheater oder als Poetry-Slammerin auf der Bühne die Femme Fatale rausholt und die hohen Schuhe höllisch zwicken. Aber ansonsten findet diese schöne Frau namens Katharina-Sophia Gerking (36) ihr Leben als Frau klasse.

Ihre Mutter dachte, sie sei ein merkwürdiges Kind

Unglücklich war ihr Leben als Mann. „Tobias war wirklich ein netter Mensch, aber ich bin froh, dass ich ihn los bin“, sagt sie heute. So fröhlich, engagiert und offen die 36-Jährige heute ist, so schwer und trostlos war ihr Weg. „Viele vermissen ihre schöne Kindheit, ich war froh, als ich damit durch war.“

Das hat nichts mit ihrer sie allein erziehenden Mutter zu tun. „Meine Mutter ist die liebste und toleranteste Person, aber sie war überfordert. Sie konnte mein Verhalten nie richtig einordnen und dachte, dass ich ein etwas merkwürdiges Kind bin.“ Die Zeit war in den 1980er Jahren einfach nicht reif für einen Menschen, der im falschen Körper geboren wurde.

Als junger Mann: Katharina-Sophia Gerking als Tobias Gerking. Quelle: privat

Schon gar nicht auf dem Lande bei Nienburg, wo jeder jeden kennt und jede Abweichung der Normalität mit Argusaugen betrachtet wird. Auch von der eigenen Person. Und wenn man sich selbst schon nicht versteht, wie sollen es dann die anderen tun? Wenn man „ein unfassbar wütendes, in sich gekehrtes, isoliertes Kind mit nicht behandelten psychischen Problemen“ ist, wird man schnell Opfer der Klassenkameraden. Kinder und Jugendliche können sehr grausam sein, die Realschulzeit war die Hölle. „Ich bin gemobbt, bespuckt, verprügelt worden. Später wurde ich als Sonderling isoliert. Niemand hat mir geholfen. Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich mich nicht umgebracht habe.“

Tobias spielte in der Kita gern mit Puppen

Der Junge Tobias, der bereits im Kita-Alter gern mit Puppen spielte, sich als Prinzessin verkleidete und keinen Bock auf „Raufbolde“ hatte, machte dann im jungen Erwachsenenalter selbst den Macho. „Ich kämpfte so gegen mich selbst an, leugnete alles, was ich schon ahnte.“ Er wird ein „überkorrekter, überbeflissener“ Verwaltungsbeamter in Nienburg in einer Männerdomäne: Vollstreckungsbeamter im damaligen Abfallwirtschaftsbetrieb.

Manchmal besorgt Tobias sich Frauenkleider und schmeißt sie dann „in einem Anfall von Selbstekel weg“. Zwei Jahre lang hat er eine Freundin. Eine emotional arme Beziehung seinerseits. „Sie war halt da. Und ich habe richtig arschig das männliche Rollenbild ausgelebt. Auf dieses Kapitel meines Lebens bin ich wahrlich nicht stolz, aber es gab mir ein Gefühl von Normalität“, sagt sie heute selbstkritisch.

Verleugnete seine Ahnungen: Tobias Gerking probierte sich als Macho. Quelle: privat

Mit dem Umzug nach Hannover kommen „Selbsterfahrungstrips“ auch mit Männern, „ich habe dann angefangen, meine weibliche Seite nicht mehr so rigoros wegzusperren“. Und: Tobias findet endlich Freunde – Menschen, die ihm zuhören, ihn verstehen und die bis heute bedeutungsvoll sind.

Arzt empfahl ihr „die Geschlossene“

Wenn Mann öffentlich und irgendwann auch körperlich zur Frau wird, ist das mit hohen Hürden verbunden. Mit unglaublichen Glücksmomenten und auch Traumata. Da steht am Anfang 2012 die Psychotherapie und davor der Hausarztbesuch, um eine Bescheinigung dafür zu erhalten. Wenn der Hausarzt dann erst sagt, man solle sich aufgrund der Depressionen „in die Geschlossene“ einweisen lassen und zweitens fragt, ob der Wunsch, eine Frau zu werden, mit dem Wunsch, mit Kindern zu schlafen einhergeht, dann sorgt das für „völlige Fassungslosigkeit“. Sie bekam zwar die Bescheinigung, „konnte aber danach ein Jahr lang keinen Arzt aufsuchen.“

Es folgten viele therapeutische Gespräche, 2015 eine nicht sehr angenehme Hormontherapie – „ich durchlief noch einmal die gesamte Pubertät“. Es folgte die Namens- und Personenstandsänderung. Aus Tobias wurde Katharina-Sophia. Und es folgte das Outing im Jobcenter in der Calenberger Neustadt, wo Gerking seit 2011 im Leistungsbereich arbeitet.

„Es gibt keine so toleranteren und lieben Kollegen wie dort“, erzählt eine immer noch gerührte Katharina-Sophia Gerking. Am 5. März 2015 schrieb sie allen Kolleginnen und Kollegen, dass sie ab dem nächsten Montag als Kollegin zur Arbeit erscheinen würde. Und wurde prompt von einem „Candy-Storm of Love“, wie sie sagt, umgehauen. „Ich bekam wunderbare Emails mit Glückwünschen und Unterstützung, einen Blumenstrauß auf den Schreibtisch. Ich habe die Emails ausgedruckt und bewahre die bis heute auf.“

So lief das Outing in der Familie

Das spätere Outing im Familienkreis war zwar anders geplant, „aber ich platzte damit raus, als meine streng religiöse Tante bei einem Besuch spitz bemerkte, dass meine Fingernägel so lang wären“. Gerking, damals 30, machte klar, dass sie ihre Fingernägel sogar lackieren würde. „Meine Mutter nickte und bat sich etwas Verdauungszeit aus.“ Nur wenig später folgte die vollständige Unterstützung.

Auch die Großmutter, „die coolste Frau überhaupt“, war froh, nun eine Enkelin zu haben. „Heute hat sich sogar die Tante halbwegs damit arrangiert“, erzählt Gerking fröhlich. Und auch im Kreis der Linden-Limmer-Sozialdemokraten, wo Gerking Ortsvereinkassiererin ist, und sich in der Kommunalwahl im Herbst um das Amt der Bezirksbürgermeisterin bemüht, lief alles gut. „Auch die alten Herren dort nahmen das stressfrei auf.“

Im Jahr 2019 zog Gerking die geschlechtsangleichende Operation durch, „da hatte ich schon vier Jahre als Frau gelebt“. Das Schöne: „Ich hatte meinen Körper unfassbar gehasst, nun führe ich keinen Krieg mehr gegen mich selber. Ich habe das erste Mal das Gefühl: Das Leben ist schön.“

Von Petra Rückerl