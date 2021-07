Einbeck

Für Pointen und gute Sprüche hatte er, der Zirkusmann, ein sicheres Gespür. „Es gibt keine schlechten Dompteure – die sind alle auf dem Friedhof“, sagte Gerd Siemoneit-Barum, wenn er über seinen Beruf sprach.

Der Zirkusdirektor, der durch seine spektakulären Auftritte mit Raubkatzen berühmt wurde, verstand es, seine Berufserfahrung in Lebensregeln umzumünzen. „Erkennen Sie das Raubtier in sich und Ihren Mitmenschen“, war einer seiner Ratschläge. „Lernen Sie sein Verhalten zu verstehen und zu respektieren, dann werden Sie mit Leichtigkeit in der Manege des Lebens bestehen.“

Unter Katzen: Gerd Siemoneit-Barum 1999 mit einem seiner weißen Tiger. Quelle: Frank Wilde

Jetzt ist der Mann, für den Tier- und Menschenkenntnis praktisch in eins fielen, im Alter von 90 Jahren in Einbeck (Kreis Northeim) gestorben. „Unser geliebter Vater und Großvater Gerd Siemoneit-Barum ist in der Nacht zum 20. Juli 2021 von uns gegangen“, schrieb seine Tochter Rebecca Siemoneit-Barum, selbst bekannt als Darstellerin der Iffi Zenker in der „Lindenstraße“, bei Instagram.

Vom Requisiteur zum Zirkusdirektor

„In unendlichem Schmerz und großer Dankbarkeit konnten wir bis zum Schluss bei ihm sein. Er hatte nach seinem Schlaganfall im April 2020 ein gutes Jahr, in dem wir nicht stolzer auf ihn sein konnten“, schreibt die Tochter. „Wir werden ihn sehr vermissen.“ Zahlreiche Kommentare bezeugen, wie groß die Trauer um die Zirkuslegende ist. Obwohl Siemoneit-Barum zuletzt gesundheitlich angeschlagen war, soll er geistig bis ans Ende fit gewesen sein.

Star in der Manege: Siemoneit-Barum 1996 vor seinem Zelt auf dem Schützenplatz in Hannover. Quelle: Andre Spolvint

Geboren wurde Siemoneit-Barum 1931 im ostpreußischen Gumbinnen. Schon mit 13 Jahren stand für ihn fest: „Ich werde Raubtierdompteur oder Zirkusdirektor.“ Seine Karriere begann 1946 zunächst als „Mädchen für alles“, wie er selbst sagte, beim Circus Williams in Hamburg. Später jobbte er bei verschiedenen Zirkussen, und schließlich landete er in Gelsenkirchen beim Circus Barum – zunächst als Requisiteur, später putzte er Pferde und wurde Jockey.

Seine Berufung fand er, als er 1952 die Raubtiernummer übernahm und zum ersten Mal mit Löwen und Tigern in der Manege stand. Er zahlte einen Blutzoll dafür: Ein Löwe biss ihm 1958 zwei Glieder eines Fingers ab. Ein andermal griff ihn eine Löwin an, doch er überstand die Attacke. Und er machte eine Bilderbuchkarriere als Dompteur. Anfang der Siebziger übernahm er den Circus Barum und baute damit einen der erfolgreichsten Großzirkusse Europas auf.

Ein Dirigent unter Großkatzen

Bald war er regelmäßiger Gast beim renommierten Festival in Monte Carlo. Oft tourte der Circus Siemoneit-Barum auch durch Niedersachsen – ein Besuch der spektakulären Show zählt für Hunderttausende zu den prägenden Kindheitserlebnissen. Wie ein Dirigent stand der Tierflüsterer zwischen seinen Großkatzen, die er mit einem Stab zu Kunststücken animierte.

Wie ein Dirigent: Gerd Siemoneit-Barum bei einer Zirkusvorstellung 1996 in Hannover. Quelle: Andre Spolvint

Siemoneit-Barum sah das Geheimnis einer erfolgreichen Dressur darin, die Körpersprache von Löwen, Tigern und Leoparden zu deuten. In dieser Disziplin brachte er es zu großer Meisterschaft – und er zog daraus auch Lehren für den Umgang mit Menschen.

Als Angela Merkel 2005 Bundeskanzlerin wurde, warnte er sie in einem Leserbrief im „Spiegel“: „Ich kann Frau Merkel aus meiner jahrelangen Erfahrung als Zirkusdompteur nur den Tipp geben, dass man Raubtiere nicht zähmen kann. Meine Aufgabe als Dompteur war es, die notwendige Disziplin aufrechtzuerhalten. Es ist lebenswichtig, ständig die Kommunikation der Tiere untereinander im Auge zu behalten“, riet er ihr. Den Berliner Politikbetrieb sah er offenbar als Manege ganz eigener Art an.

Meister einer aussterbenden Zunft

Im Jahr 2002 gab Siemoneit-Barum die fünf weißen Tiger, mit denen er neun Jahre lang gearbeitet hatte, an den Serengeti-Park Hodenhagen ab. Die Fäden im Circus Siemoneit-Barum hielt er noch einige Jahre lang in der Hand. Erst nach rund 60 Jahren in der Manege zog er sich 2008 zurück und gab den Zirkus nach festlichen Abschiedsvorstellungen auf – seine Kinder hatten den Betrieb nicht übernommen.

Inzwischen verzichten viele Zirkusse auf kostspielige Nummern mit großen Raubkatzen. Darin spiegelt sich auch ein Wandel im Umgang mit Tieren. Zahlreiche Länder reglementieren den Einsatz von Wildtieren in der Manege mittlerweile, die Frage der artgerechten Haltung steht stärker als zu Siemoneit-Barums Glanzzeit im Fokus. Der Zirkus Roncalli etwa ist inzwischen ganz „tierfrei“ und präsentiert werbewirksam Hologramme von Elefanten – zur Freude von Tierschutzorganisationen.

Die Ära der Raubtiernummern geht vermutlich unweigerlich zu Ende. Mit Gerd Siemoneit-Barum ist jetzt einer der letzten Großmeister einer aussterbenden Zunft abgetreten.

Von Simon Benne