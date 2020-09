Einbeck: Mutmaßlicher Serienbrandstifter schon früher aufgefallen

Einbeck/Göttingen

Der mutmaßliche Serienbrandstifter von Einbeck ist schon früher strafrechtlich aufgefallen. Der 23-Jährige habe 2018 als Heranwachsender wegen Betruges in zwei Fällen eine richterliche Weisung erhalten, teilte am Donnerstag der Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, Andreas Buick, auf Anfrage mit.

Der aus Einbeck stammende 23-Jährige war am Dienstagmorgen in einem Hotel in Königslutter festgenommen worden. Er steht im Verdacht, seit dem 25. August zahlreiche Brände in und um Einbeck gelegt zu haben. Der 23-Jährige war dort früher in der Feuerwehr tätig gewesen. Nachdem er aus Einbeck weggezogen war, endete seine Mitgliedschaft in der Wehr. Er soll dann im Großraum Gifhorn und Wolfenbüttel gelebt haben, zuletzt war er in Hildesheim gemeldet.

Haftbefehl erlassen

Inzwischen sitzt er in der Justizvollzugsanstalt Rosdorf in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Göttingen habe gegen ihn einen Haftbefehl wegen insgesamt 18 Straftaten erlassen, sagte Buick. Neben zehn einfachen und sieben schweren Brandstiftungen gehe es auch um eine Unterschlagung. Nach den Erkenntnissen der Ermittler soll der 23-Jährige im Juli einen 37.000 Euro teuren schwarzen Golf R, den er für eine Probefahrt ausgeliehen hatte, unterschlagen haben. Mit diesem PS-starken Gefährt sei er dann in den folgenden Wochen ständig herumgefahren, ohne seine zahlreichen Tankrechnungen zu bezahlen.

Daneben soll er auch noch zahlreiche Einmietebetrügereien begangen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft liegen inzwischen diverse Anzeigen von Hotels vor, in denen er übernachtet und gespeist haben soll. Später sei er dann verschwunden, ohne die Rechnung bezahlt zu haben.

Von Heidi Niemann