Doktortitel-Affäre: Hildesheims Landrat bittet um Entschuldigung

Kreis Hildesheim

Landrat Olaf Levonen hat in einer schriftlichen Erklärung Fehler rund um seinen dubiosen Doktortitel eingeräumt und die Bürger sowie den Kreistag um Entschuldigung gebeten. Zugleich kündigte er an, den Doktortitel nicht mehr zu führen. Zu eventuellen persönlichen Konsequenzen äußerte er sich nicht.

Levonen versandte seine Stellungnahme am Donnerstag um 15.59 Uhr per E-Mail an mehrere lokale Medien. Die Kreistagsabgeordneten kannten das Dokument zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ihre Sitzung begann um 16 Uhr, das Thema Levonen steht erst ganz am Schluss auf der Tagesordnung. Levonen ist wie angekündigt nicht selbst zu der Sitzung gekommen und hat Kreistagspräsidentin Dagmar Hohls gebeten, seine persönliche Erklärung zu verlesen.

Beratung durch Anwälte?

In dem Schreiben, bei dem ihn nach Informationen der „Hildesheimer Allgemeinen Zeitung“ Anwälte zumindest beraten haben, formuliert Levonen, er habe sich „stets sehr für das Thema Personalmanagement in der öffentlichen Verwaltung interessiert und mich seit vielen Jahren hiermit auseinandergesetzt.“ Dieses Wissen habe er wissenschaftlich aufarbeiten und verwerten wollen. In diesem Rahmen sei er auf die Selinus Universität gestoßen.

„Habe ich Fehler gemacht, hätte ich genauer prüfen müssen, welcher Hochschule ich da vertraue? Unumwunden: Ja!“, schreibt Levonen weiter. „Dafür bitte ich die Menschen in unserem Landkreis sowie Sie alle (im Kreistag, Anmerkung der Redaktion) um Entschuldigung.“ Er habe sich entschieden, nicht an dem Doktortitel festzuhalten.

„Bin kein fehlerfreier Mensch“

Levonen bittet in dem Schreiben auch um Verständnis dafür, dass er sich trotz vielfacher Aufforderungen nicht früher zu den Vorwürfen geäußert habe: Er habe „einige Momente des Innehaltens benötigt, um meine Gedanken zu sammeln“. Eine Schlussfolgerung aus seinen Überlegungen: „Ich bin sicherlich kein fehlerfreier Mensch. Insbesondere setze ich mich selbst beständig einem hohen Druck aus, begründet durch ein wahrscheinlich nicht immer gesundes Maß an Ehrgeiz.“

Zum Abschluss erklärt Levonen, dass seine Ärzte ihm „aktuell“ Dienstunfähigkeit attestiert hätten, aufgrund seiner „angegriffenen Gesundheit“. Er sei sich sicher, dass seine Aufgaben bei seiner Stellvertreterin als Verwaltungschefin, Evelin Wißmann, in guten Händen seien.

Viele Fragen bleiben offen

Zu der im Kreistag bereits angelaufenen Debatte, ob er sich zum Beispiel durch einen Antrag auf Versetzung in den Ruhestand von seinem Amt zurückziehen sollte, äußerte er sich nicht. Ebenso gab er keinerlei Hinweis darauf, wie lange er vermutlich ausfällt, und ob er die Absicht hegt, seine Amtsgeschäfte wieder aufzunehmen.

Auch zu der Frage, wie er es mit seinen Amtspflichten vereinbaren konnte, Anfang 2020 an einer vermeintlichen Doktorarbeit zu schreiben äußert er sich nicht. Zudem schweigt er zu der Frage, ob Mitarbeiter der Kreisverwaltung bei der Arbeit mitgeholfen haben. Auch zu dem Thema, ob ein Zusammenhang mit Auftragsvergaben an die Braunschweiger Firma Opti-So besteht, verlor der Landrat kein Wort.

Bislang kein Disziplinarverfahren

Unterdessen hat das niedersächsische Innenministerium auf Nachfrage erklärt, bislang kein Disziplinarverfahren gegen Levonen eingeleitet zu haben – auch wenn Teile des Kreistages das angesichts der Vorwürfe für erforderlich halten: „Es geht zunächst um die Aufklärung des Sachverhalts. Zu diesem Zweck hat sich das Ministerium an Herrn Landrat Levonen gewandt.“ Dieser soll eine Stellungnahme zu den Vorwürfen abgeben. Eigene Ermittlungen innerhalb der Hildesheimer Kreisverwaltung plant das Innenministerium derzeit nicht.

Von Tarek Abu Ajamieh