Altwarmbüchen

Fassungslosigkeit bei den Mitgliedern der Wildtierhilfe Isernhagen. Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag bei den Tierrettern in Altwarmbüchen ein und stahlen einen Nasenbären. Der war erst seit wenigen Tagen in ihrer Obhut. „Wir sind entsetzt, traurig, wütend und unter Schock über solch eine Grausamkeit“, schreiben die Mitglieder auf der Facebook-Seite des Vereins und senden gleichzeitig einen Hilferuf. Denn: „Der Nasenbär benötigt dringend ärztliche Hilfe.“

Nasenbär war frisch operiert

Rückblende: Auf dem Truppenübungsplatz auf der Grenze zwischen Isernhagen und Langenhagen war der Nasenbär vor rund einer Woche gesichtet worden. Daraufhin rückten Mitglieder der Wildtierhilfe aus und fingen das Tier ein. Es war alles andere als in einem guten Zustand. Das bestätigte den Tierschützern auch der Besuch bei einem Tierarzt. Der kleine Nasenbär war augenscheinlich wenige Tage zuvor frisch operiert worden. Ihm wurde der Schwanz amputiert. Die Wunde war noch frisch. Selbst die OP-Fäden waren noch nicht gezogen. Nach dem Tierarztbesuch kam der kleine Nasenbär erst einmal in ein Quarantänequartier auf der Tier- und Artenschutzstation der Wildtierhilfe. Dort sollte er aufgepeppelt werden und sich erst einmal von der Operation und den Strapazen der vergangenen Tage ausruhen.

Hilferuf‼️Wir haben uns nun dazu entschlossen uns an die Öffentlichkeit, an Euch, zu wenden denn wir sind immer noch... Posted by Tier und Artenschutzstation Wildtierhilfe Deutschland e.V. -Isernhagen on Saturday, February 27, 2021

Um so größer das Entsetzen bei den Tierrettern, als sie am Freitag den Einbruch und den Diebstahl des Tieres entdeckten. Nun setzen sie alles daran, ihren Schützling möglichst schnell wieder in ihre Obhut zu bekommen. „Bei uns steht an erster Stelle, dass der kleine Mann schnellstens zu uns zurückkommt und behandelt werden kann“, heißt es auf der Facebookseite des Vereins weiter, verbunden mit der Aufforderung an den Dieb: „Stell den Nasenbär doch bitte einfach in einer Box irgendwo ab und gib uns einen anonymen Hinweis, wo wir ihn abholen können.“

Tierretter loben Belohnung aus

Nachdem die Wildtierhilfe den Diebstahl des Nasenbären bei Facebook publik gemacht hatte, meldeten sich viele Menschen, die helfen wollten. Einige von ihnen spendeten Geld. Dieses soll nun als Belohnung ausgelobt werden. So erhoffen sich die Mitarbeiter der Wildtierhilfe Informationen zum Aufenthaltsort des Tieres. Wem es zuletzt gehörte, ist bislang noch nicht bekannt. Auch die Untersuchung des Nasenbären hatte keine weiteren Informationen zu Tage gefördert. Er trug keinen Chip, der die Identifikation ermöglicht hätte. Mittlerweile hat auch die Polizei Ermittlungen aufgenommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Von Thomas Oberdorfer/HAZ