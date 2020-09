Die „etwas andere Kieler Woche“ startet: Zurück zum Ursprung

Kiel

Anders als gewohnt wird die am Wochenende startende Kieler Woche. Statt riesigem Sommerfest konzentrieren sich die Veranstalter auf den Ursprung der Festwoche als Segelwettkampf - aber mit weniger Teilnehmern. „Ich freue mich sehr, dass die Kieler Woche 2020 stattfindet – wenn auch in einem ganz anderen Rahmen als gewohnt“, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer ( SPD) der Deutschen Presse-Agentur.

Statt vor Tausenden Besuchern auf dem Rathausplatz findet die Eröffnung am Samstag ohne Zuschauer im Segler-Olympiazentrum Schilksee statt. Das traditionelle Glasen mit der Schiffsglocke übernimmt Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU). Werner M. Dornscheidt, langjähriger Vorstand der Messe Boot in Düsseldorf, soll mit dem Typhon das Signal „Leinen los!“ (lang-kurz-kurz-lang) geben. Bereits am Freitagabend gibt es unter dem Motto „ Laut gegen Nazis“ ein erstes Freilichtkonzert.

Windjammer-Parade am 12. September

Die Windjammer-Parade mit 120 Segelschiffen am 12. September wird angeführt von der Bark „ Alexander von Humboldt II“. Für Unterhaltung sollen bis 13. September Veranstaltungen wie die Spiellinie auf der Reventlouwiese mit buchbaren Zeitfenstern und Konzerte sorgen - insgesamt gibt es 50.000 Plätze.

Im Vorfeld sind 15.000 der kostenfreien Tickets reserviert worden. Kämpfer verwies auf ein großes Interesse an der „etwas anderen Kieler Woche“: Die Menschen freuten sich auf Kultur und gemeinschaftliche Erlebnisse. „Das typische Sich-treiben-lassen zwischen den verschiedenen Veranstaltungsflächen wird es so in diesem Jahr nicht geben. Das ist schade, aber unvermeidlich.“

Live-Konzerte auf drei Arealen

Auf drei „Livearealen“ finden Livekonzerte vor begrenztem Publikum statt. Ausgebucht sind nach Angaben der Stadt fast alle Konzerte mit bekannten Künstlern wie Milow oder Michael Schulte auf einer bislang noch geheimen Bühne mit jeweils rund 50 Zuschauern. Die Stadt will viele dieser Auftritte auf die Kinoareale im Schlossgarten und auf dem Rathausplatz sowie ein sogenanntes Segelkino auf der Förde übertragen.

Mehr als 500 Menschen bei einer Veranstaltung erlauben die aktuellen Corona-Beschränkungen nicht. „Eine Absage der Kieler Woche bleibt natürlich immer eine Option, sollte die Sicherheits- oder Infektionslage das erforderlich machen“, sagte Kämpfer. Die Stadt sieht sich als Pionier. „Die Kieler Woche kann Vorbildcharakter für andere Veranstaltungen in Deutschland haben. 1972 hieß es bei den Olympischen Segelspielen "Do it like in Kiel"“, sagte Kämpfer.

Test für andere Großveranstaltungen

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerium zeigte sich etwas zurückhaltender. „Die Kieler Woche kann zumindest Hinweise liefern, wo genau bei größeren Veranstaltungen die Herausforderungen liegen“, sagte ein Sprecher. „Ob sich das Konzept für eine Sportveranstaltung im Herbst auch auf Weihnachtsmärkte im Winter übertragen lässt, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber schwer abzuschätzen.“

Normalerweise findet das Sommerfest Ende Juni statt, wurde wegen der Corona-Pandemie aber verschoben. 2019 besuchten nach Schätzungen der Stadt mehr als 3,5 Millionen Besucher aus gut 70 Ländern die 125. Kieler Woche. Zum weltgrößten Segelereignis kamen fast 4000 Sportler aus mehr als 50 Nationen.

