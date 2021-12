Die Afrikanische Schweinepest rückt immer näher an Niedersachsen heran. Die Seuche ist für Menschen zwar ungefährlich, mehrere Wildschweine sind an ihr aber bereits verendet. Nun soll verhindert werden, dass der Erreger auf Hausschweine übertritt – mit drastischen Folgen und der Frage, wie den Schweinen so noch ein artgerechtes Leben ermöglicht werden kann.