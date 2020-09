Hannover

Fans hatten die Entscheidung schon lange erwartet, nun steht es fest: Die Tour „In The Ä Tonight“ der Band Die Ärzte wird um ein Jahr verschoben. Eigentlich wäre am 7. November 2020 in Hannover Tour-Auftakt gewesen. Zwei Abende nacheinander sollte die Band die ZAG Arena füllen. Die Tickets waren innerhalb von einer Minute ausverkauft.

Die Band hat sich die Entscheidung offenbar nicht leicht gemacht. „Leider können auf Grund behördlicher Auflagen im Zusammenhang mit Covid-19 die Konzerte der „In The Ä Tonight Tour“ in 2020 nicht stattfinden“, heißt es in einer Mitteilung auf der Homepage.

Nach der neuen Planung werden Die Ärzte nun am 9. und 10. November 2021 in der ZAG Arena in Hannover auftreten.

Tickets behalten ihre Gültigkeit

Die bereits erworbenen Konzert-Tickets behalten laut der Mitteilung für die neuen Termine 2021 ihre Gültigkeit. Für alle, die an den neuen Terminen nicht teilnehmen könnten, beginnt am 28. September 2020 die Kartenrückerstattung – und zwar ausschließlich an den offiziellen Vorverkaufsstellen, bei denen die Tickets auch gekauft wurden, und nur gegen Rückgabe des Originaltickets.

Die Ärzte: Die neuen Tour-Termine 2021

30.10.2021 Berlin – Max-Schmeling-Halle

31.10.2021 Berlin – Max-Schmeling-Halle

02.11.2021 Frankfurt – Festhalle

03.11.2021 Frankfurt – Festhalle

09.11.2021 Hannover – ZAG Arena

10.11.2021 Hannover – ZAG Arena

11.11.2021 Bremen – ÖVB Arena

15.11.2021 Leipzig – Arena

16.11.2021 Leipzig – Arena

18.11.2021 Köln – Lanxess Arena

26.11.2021 Chemnitz – Messe Chemnitz

28.11.2021 Erfurt – Messe

30.11.2021 Dortmund – Westfalenhalle 1

01.12.2021 Dortmund – Westfalenhalle 1

02.12.2021 Dortmund – Westfalenhalle 1

05.12.2021 Hamburg – Barclaycard Arena

06.12.2021 Hamburg – Barclaycard Arena

08.12.2021 Stuttgart – Schleyer-Halle

09.12.2021 Stuttgart – Schleyer-Halle

11.12.2021 Bad Hofgastein – Sound & Snow

14.12.2021 Zürich – Hallenstadion

15.12.2021 Zürich – Hallenstadion

17.12.2021 Wien – Wiener Stadthalle

18.12.2021 Wien – Wiener Stadthalle

20.12.2021 München – Olympiahalle

21.12.2021 München – Olympiahalle

Neues Album im Oktober

Am 23. Oktober erscheint das neue Album der Band: "Hell“ . Am 21. August ist die Single „Morgens Pauken“ erschienen. Bekannt ist bisher, dass es 61 Minuten lang ist.

Auch das Cover gibt es im Netz schon zu sehen. Es zeigt ein Schwarz-Weiß-Foto der drei Musiker ohne Pupillen und mit einem diabolischen Grinsen im Gesicht.

Von RND/ewo