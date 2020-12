Die 22-jährige Schaumburgerin Luna ist Pornodarstellerin. Sie dreht Amateur-Pornos. Als Kulisse dienten schon der Jahrtausendblick in Steinbergen, das Tropicana in Stadthagen und ein Baumarkt.

„Meine Mutter will, dass ich glücklich bin, und das bin ich“: Die 22-jährige Luna arbeitet seit rund zwei Jahren als Pornodarstellerin. Dabei setzt sie auf eine Ästhetik wie in einem Amateurvideo – und muss sich auch an aktuellen Trends und Vorlieben orientieren. Quelle: pr.