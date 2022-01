Jährlich wird bei 250.000 Bundesbürgern weißer und in etwa 30.000 Fällen schwarzer Hautkrebs neu diagnostiziert. „Damit handelt es sich um die häufigste Krebserkrankung in Deutschland“, sagt Prof. Dr. Steffen Emmert, Direktor der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie an der Unimedizin Rostock.

In MV hat sich die Zahl der jährlich an den verschiedenen Hautkrebsarten erkrankten Bürgern in nur zehn Jahren mehr als verdoppelt. Laut der Gesellschaft der Epidemiologischen Krebsregister in Deutschland gab es 2004 noch 1805 Betroffene. 2014 waren es 4455.

Das maligne Melanomist die bösartigste Form von Hautkrebs. Im Vergleich zu anderen Hautkrebsarten streut er relativ früh in andere Organe (Metastasen). Am häufigsten tritt das maligne Melanom im Alter zwischen 45 und 60 Jahren auf. Zunehmend erkranken aber auch jüngere Menschen daran.

Etwa zehn Prozent der Betroffenenerkranken an einem akral-lentiginösen Melanom: Dieser Tumor kommt überwiegend an Handflächen und Fußsohlen vor, manchmal auch unter den Nägeln. Er beginnt zunächst als flacher, unscharf begrenzter Pigmentfleck. Später bildet er Knoten.

Auch bei der Bekämpfung von schwarzem Hautkrebs hat die Medizin große Fortschritte gemacht. „Bei jedem zweiten Betroffenen mit Streuung in innere Organe beträgt heutzutage dank neuer Behandlungsmöglichkeiten die Lebenserwartung noch viele Jahre“, so Prof. Emmert.