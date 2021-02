Delmenhorst

Zur Grünkohlsaison gehört gemeinsames Essen. Nur während Corona geht das nicht, und darüber haben sich acht Geschäftsleute in Delmenhorst hinweggesetzt. Die Polizei löste das Treffen nach Mitteilung vom Freitag auf. Auf die Beteiligten warten den Angaben nach hohe Bußen im vier- bis fünfstelligen Bereich.

Delmenhorst war im Oktober einer der Corona-Hotspots

Den Beamten war am Donnerstagabend aufgefallen, dass mehrere Personen ein Hotel durch den Hintereingang betraten, aber nicht wieder herauskamen. Eine Überprüfung ergab, dass drinnen acht Personen gemeinsam am Tisch saßen, gesellig Grünkohl aßen und Alkohol tranken. Auf einem großen Fernseher lief ein Fußballspiel. Die Geschäftsleute, alle angesehen und in der Stadt wohlbekannt, hätten weder Masken getragen noch Abstände eingehalten.

Anzeige

Delmenhorst zwischen Oldenburg und Bremen war im Oktober ein Hotspot von Corona-Infektionen gewesen. Zeitweise wurde dort eine Inzidenz von über 200 Fällen auf 100 000 Einwohner in einer Woche ermittelt.

Von RND/lni