Ein 35-jähriger Mann aus Einbeck hat am Dienstagabend seine Mutter in Dassel (Landkreis Northeim) nach gemeinsamem Alkoholkonsum mit Freunden mehrfach mit den Füßen getreten. Als Polizeibeamte eintrafen, sei sie plötzlich in sich zusammengesackt. Sie starb in der Nacht in einer Klinik. Die Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelt.