Cuxhaven

Mit einer Holzlatte haben Unbekannte in einem Stall in Cuxhaven mehrere Gänse und Hühner erschlagen. Wie die Polizei mitteilte, betraten die Täter in der Nacht zu Freitag widerrechtlich das Grundstück und gingen vermutlich zielgerichtet zu dem Stall auf einem unbewohnten und baufälligen Bauernhof.

Die Polizei sucht Zeugen und ermittelt wegen einer Straftat gegen das Tierschutzgesetz.

Von RND/lni