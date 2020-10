Hannover

Die Corona-Ampel in der Region Hannover springt von grün auf gelb: Das Landesgesundheitsamt hat am Sonntagmorgen bekannt gegeben, dass in der Region Hannover in den vergangenen Tagen 38,7 Personen pro 100.000 Einwohner erstmals positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit übersteigt die so genannte Sieben-Tage-Inzidenz den kritischen Wert von 35 Infektionen. Auch am Montag meldet das Amt einen Wert oberhalb der kritischen Marke (36,5).

Strengere Corona-Regeln

Laut Verordnung der niedersächsischen Landesregierung muss die Region nun unverzüglich strengere Corona-Regeln für Versammlungen im privaten und öffentlichen Raum verhängen. Bislang durften bei privaten Feiern unter freiem Himmel bis zu 50 Personen anwesend sein – diese Obergrenze muss die Region jetzt auf 25 Personen senken. Bei privaten Feiern in der eigenen Wohnung bleibt es bei der Maximalzahl von 25 Personen.

Zahl der Fälle in Niedersachsen steigt

Bei Feiern in Restaurants oder anderen Gasthäusern durften bislang 100 Personen anwesend sein, wenn die Abstände und andere Corona-Hygieneregeln eingehalten werden konnten. Diese Zahl muss die Region jetzt auf 50 Personen senken. Außerdem gilt für diese Feiern ein Schnapsverbot ab 18 Uhr und ein komplettes Alkoholverbot ab 22 Uhr.

Wie die Region Hannover auf den Anstieg der Infektionszahlen reagieren wird, ist noch unklar. Man sei dabei, die Lage zu analysieren und werde sich am Montag mit allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern über das weitere Vorgehen verständigen, teilte eine Regionssprecherin auf Anfrage am Sonntag mit. „Im Fokus hierbei werden sicherlich eine erweiterte Maskenpflicht sowie Verstärkungen der Kontrollen vor Ort stehen.“ Außerdem werde man die Vorgaben der niedersächsischen Landesverordnung in Bezug auf Versammlungsgrößen beachten, so die Sprecherin. „Nähere Informationen können wir erst am Montag geben.“

In ganz Niedersachsen steigen die Fallzahlen von Coronavirus-Infektionen weiter an – der landesweite Inzidenzwert liegt am Montag bei 35,1 – und damit erneut höher als noch am Sonntag (34,2). Insgesamt 13 Landkreise haben laut Internetseite der Landesregierung die Marke von 35 Neuinfektionen dabei überschritten, sieben sogar die Marke von 50 Neuinfektionen, bei der noch schärfere Einschränkungen greifen. Spitzenreiter sind die Stadt Delmenhorst (223,1), der Landkreis Cloppenburg (159,9), die Stadt Delmenhorst (138) und die Stadt Vechte (109,9).

Die einzelnen Städte und Kreise geben mitunter abweichende Inzidenzwerte an, da hier ein direkterer Kontakt zu den jeweiligen Gesundheitsämtern vor Ort besteht. Erst mit Zeitverzögerung gleichen sich dann die vom Land gemeldeten Zahlen diesen Werten an.

