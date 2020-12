Hannover

FDP-Bildungsexperte Björn Försterling wirft Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) vor, die Corona-Lage an Schulen zu verharmlosen. Wenn das Ministerium mitteile, dass vergangene Woche 535 der landesweit 3000 Schulen von coronabedingten Einschränkungen betroffen und somit 83 Prozent der Schulen im normalen Präsenzunterricht seien, so spiegele dies nicht die Realität wider. Denn Verdachtsfälle oder Corona-Erkrankungen einzelner Schüler, die keine Quarantänemaßnahmen nach sich zögen, seien gar nicht erfasst.

„Die Wahrheit ist: Wir wissen nicht, ob Schulen Infektionstreiber sind“, betont Försterling. Zudem gebe es auch noch gar keine Teststrategie für Schulen in Niedersachsen. Man könne diese Frage nicht bis Weihnachten aussitzen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hatte angekündigt, dass sich Lehrkräfte und Erzieher selbst testen könnten, Kitas und Schulen beziehungsweise ihre Träger sollten eigenständig Schnelltests beschaffen. Kultusminister Tonne hatte dagegen erklärt, dass Antigen-Schnelltests hilfreich sein könnten, aber die Frage des sachgerechten Einsatzes, der Finanzierung und des Kaufs noch völlig offen seien.

Wer muss in Quarantäne?

Eindeutig geklärt werden müsste auch die Frage, wer im Krankheitsfall noch in Quarantäne müsse, fordert Försterling. „Unterschiedliche Angaben von Politik und Behörden verunsichern Eltern, Lehrkräfte und Schulleiter.“ Bei der Ministerpräsidentenkonferenz Ende November war verkündet worden, dass bei einem Corona-Fall die gesamte Klasse für fünf Tage in Quarantäne müsse und danach Schnelltests gemacht werden sollten.

In Niedersachsen schicken die Gesundheitsämter aber nur die direkten Sitznachbarn eines erkrankten Kindes in Quarantäne. Lehrkräfte werden grundsätzlich nicht nach Hause geschickt. Försterling hält es auch für falsch, dass Pädagogen grundsätzlich nicht in Quarantäne müssen, nur weil sie Schüler auf Abstand unterrichteten. Es gehe nur darum, den Unterrichtsbetrieb an Schulen aufrechtzuerhalten.

FDP-Politiker Björn Försterling fordert klare Vorgaben des Landes. Quelle: Holger Hollemann(dpa

Der Minister könne nicht einerseits sagen, die Gesundheitsämter und nicht die Schulleiter entschieden, ob Schulen ins Wechselmodell gehen, und dann, wenn eine Behörde das entscheide, wie in Salzgitter, dies dann kritisieren, moniert der FDP-Politiker. Er plädiert dafür, Schulleitern und Gesundheitsämtern zu erlauben, den Systemwechsel anzuordnen. Es sei besser, zwei Ebenen könnten entscheiden, als wenn eine Ebene entsprechende Anordnungen erst nach 14 Tagen verschicke.

Von Saskia Döhner