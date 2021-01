Frau Osterhues-Bruns, in der kommenden Woche kehren in Niedersachsen Grundschüler zurück in die Schulen. Der Bund hat das Land für diesen Schritt scharf kritisiert. Wie wichtig finden Sie als Grundschullehrerin es, dass Ihre Schüler so schnell wieder unterrichtet werden?

Grundsätzlich steht für Kinder wie für Lehrkräfte Gesundheitsschutz an erster Stelle. Aber ich denke, gerade in der Grundschule ist es wichtig, Kindern so viel Präsenzunterricht wie möglich zu bieten.

Warum?

Nehmen Sie das große Thema Digitales Lernen. Da sind die Möglichkeiten in der Grundschule doch eingeschränkt. Gerade die Kleineren können sich ohne Eltern am Computer zu Hause oft gar nicht einloggen oder die Seiten aufrufen, auf denen es um Unterricht geht. Dann ist eine Videokonferenz nicht zu vergleichen mit einem Videospiel. Den Jüngeren wird da schnell langweilig, nach zehn, 15 Minuten lässt die Aufmerksamkeit doch stark nach. Wenn die Eltern nicht helfen, werden sie dem Geschehen nicht weiter folgen.

Wie hat Corona Schule verändert? Nehmen wir die Erstklässler, sie haben nie einen normalen Unterricht kennengelernt. Wie unterscheidet ihr Schulalltag sich?

Erstklässler schon von Corona-Erfahrungen geprägt

Sie hatten zwar fast die komplette Zeit über Präsenzunterricht, dazu in voller Gruppenstärke. Sie sind aber schon mit von Corona geprägten Vorerfahrungen in die Schule gekommen. In der Kita werden mit den Vorschulkindern spielerisch vielfältige Übungen gemacht, Rhythmusschulungen beispielsweise, manche lernen sogar schon Laute und Buchstaben. Es gibt normalerweise Besuche an der Grundschule, einen gestalteten Abschied von der Kita. Das fehlte oft, wie auch Schuleingangsuntersuchungen. Das merken wir täglich, wenn wir Kinder doch noch mal zum Augenarzt oder Hörtest schicken.

Zur Person Eva-Maria Osterhues-Bruns, geboren 1972 in Ahaus, ist seit 25 Jahren Grundschullehrerin in Niedersachsen. Seit 2015 ist sie stellvertretende Schulleiterin an der Grundschule Nordholz. Seit 2012 ist sie Mitglied des Vorstandes des niedersächsischen Grundschulverbandes, seit 2014 Vorsitzende. Eva-Maria Osterhues-Bruns ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.

Wie wirkt sich das aus?

Manche Kinder stecken das alles problemlos weg. Aber die Grundschulen haben uns durchaus zurückgemeldet, dass das phonologische Bewusstsein, also Reime bilden, Silben schwingen, Buchstaben heraushören, weniger ausgeprägt ist. Auch die Konzentrationsfähigkeit ist manchmal nicht so gut entwickelt. Kindern fällt es schwerer, sich in die Gruppe einzufinden. Das ist ja nicht verwunderlich, wenn manche Kinder im letzten halben Kita-Jahr kaum mit anderen Kindern interagiert haben. In den Kitas wird außerdem oft in Erzählkreisen spielerisch eingeübt, sitzen zu bleiben und zuzuhören, wenn jemand anderes spricht. Das fehlt.

Wo sehen Sie noch Unterschiede?

Die Kinder mussten sich bestimmte Verhaltensweisen antrainieren. Das kostet Zeit. Nehmen Sie nur das Händewaschen. Wenn 20 Kinder das am Anfang jeder Unterrichtseinheit machen, sind schon mal sieben Minuten weg. Kinder müssen in der Pause, manchmal schon beim Gang zur Toilette Masken tragen. Die Lehrer denken ganz anders darüber nach, ob sie Material, das alle anfassen können, benutzen. Bewegungsspiele, Singspiele, selbst Reimspiele, können sie wegen der Hygieneregeln nur noch bedingt machen. Dabei ist das eigentlich sehr wichtig. Wenn Kinder so etwas von einer CD hören, hat es nicht dieselbe Qualität.

Moderner Grundschulunterricht ist auch davon geprägt, dass Kinder nicht vier Stunden am Tag stillsitzen, sondern dass es viele Bewegungseinheiten gibt. Was passiert, wenn das fehlt?

Das kommt auf die Strenge der Hygieneregeln an. Man kann sich auch im normalen Unterricht bewegen, mit Sitzkreisen oder mit Bällen arbeiten. Wenn Tische natürlich die ganze Zeit frontal zur Tafel gestellt sind, ist es schwierig. Es gibt Grundschulen, die haben wegen des Abstandes auf dem Pausenhof Kreise aufgezeichnet. Nur in diesen durften sich die Schüler bewegen. Das ist für Kinder nur schwer auszuhalten.

Viele Kinder sind eher verhalten

Stimmt es, dass das Verhalten vieler Erstklässler im Gegensatz zu früheren Jahrgängen eher gedämpft, zurückgefahren, ist?

Viele wissen genau, sie müssen Abstand halten. Dass sie die Lehrer an der Hand nehmen, körperliche Nähe suchen, kommt in der ersten Klasse eigentlich ja sehr oft vor. Das ist nun sehr reduziert. Viele Kinder sind eher verhalten, die Hemmschwellen, sich ungezwungen zu benehmen, sind viel größer.

Lehrer tragen Masken. Lesen und Schreiben lernen hat aber viel mit gutem Hören zu tun. Erschwert die Maske das Verständnis nicht?

Es ist in den Leitfäden zum Grundschulunterricht ausdrücklich festgehalten, dass Lehrkräfte die Maske abnehmen können, wenn sie Worte lautieren, Buchstaben oder Silben üben. Wenn ich vorne stehe und die Kinder an ihren Plätzen sitzen, habe ich ja einen gewissen Abstand. Da komme ich meinen Schülern durch Tröpfchenbildung, Aerosole, nicht zu nahe. Ich habe aber in solchen Situationen die Fenster geöffnet.

Eltern müssen plötzlich Ersatzlehrer sein

Ein Credo modernen Grundschulunterrichts ist es, dass Eltern nachmittags bloß keine Ersatzlehrer sein sollen. Jetzt müssen sie es beim Unterricht im Wechselmodell de facto sein. Was erleben Sie da?

Vor Corona gab es die Tendenz, dass Eltern – auch bedingt durch den berechtigten Ausbau der Ganztagsschule -, sehr vieles an die Schule abgegeben haben. Die Schule hatte nicht nur einen Bildungs-, sondern immer stärker auch einen Erziehungsauftrag. Das war oft gezwungenermaßen so, weil beide Eltern arbeiten gingen. Das ist jetzt anders. Jetzt kommt es wieder viel stärker auf die Familie an. Man wird sehen, ob das nach Corona anhält oder sich wieder zurückdrehen wird.

Grundschüler im Klassenraum: „Jetzt kommt es wieder viel stärker auf die Familie an.“ Quelle: Christian Charisius/dpa

Wie sieht es mit dem selbstständigen Arbeiten der Kinder aus?

Das kommt auch auf den Unterricht an. Es gibt Lehrkräfte, die selbstständiges Arbeiten bewusst stark fördern, mit offenem Unterricht, Gruppenunterricht. Es gibt welche, die stärker lehrerzentriert arbeiten. Das wirkt sich vermutlich auch auf das Eltern-Kind-Verhältnis im Homeschooling aus.

Die Kinder starten jetzt mit Wechselunterricht. Ist das nicht gerade für Grundschüler eine große Herausforderung, wenn das Lernen eine Woche in der Schule und eine Woche zu Hause stattfindet?

Das hängt sicher damit zusammen, wie Familien „ihre“ Woche gestalten. Stehe ich um 7 oder um 7.30 Uhr auf und frühstücke und starte mit den Kindern eine Lerneinheit oder schlafe ich lieber aus und trödele in den Tag hinein? Es gibt oft einen Zusammenhang zwischen der Strukturiertheit in der Familie und der Lernfähigkeit.

Gerade die Schwächeren sind zudem auf kontinuierliche Wiederholung angewiesen, damit sich Buchstaben oder Silben oder neue Schritte im Zahlenraum wirklich einprägen ...

Da muss sich Schule überlegen, wie sie unterstützt. Es gibt Schulen, die öffnen ihre Turnhalle, damit Kinder, die durch eine Schulassistenz besondere Unterstützung erhalten, auch in der „falschen“ Woche kommen können. Man kann Sonderpädagogen und Sozialpädagoginnen einsetzen, um kleine Gruppen zu bilden, die regelmäßig kommen dürfen und so Unterstützung und Struktur erhalten.

Ganzheitliches Lernen ist kaum möglich

Lese- und Rechenmuttis, die fremde Kinder in der Klasse unterstützen, fehlen zurzeit aber vermutlich völlig ...

Ja, auch die Schulbibliotheken sind geschlossen. Es fehlt viel von dem, was einen allseitigen ganzheitlichen Unterricht ausmacht, den wir uns eigentlich wünschen. Ästhetische Bildung, Theaterspiel oder -besuche, Ausflüge, sportliche Aktivitäten der Schule. Das geht jetzt alles nicht.

Man man den Eindruck, der Grundschulunterricht ist zurzeit ganz auf veraltete pädagogische Prinzipien reduziert. Was wird das mit der Generation Corona nach Corona machen?

Wir haben tatsächlich die Sorge, dass in Schulen, die sich einem ganzheitlichen und offenen, dem inklusiven Unterricht erst ein bisschen geöffnet hatten, ein zartes Pflänzchen wieder beerdigt wird. Das ist möglicherweise aber nicht nur bei Lehrern so, die in diesen engen Strukturen gefangen sind. Wenn Kinder über lange Zeit gelernt haben, ausschließlich frontal unterrichtet zu werden, und immer konzentriert nur die Aufträge der einen Lehrkraft von vorne abzuarbeiten, wird das nach Corona als Muster nur schwer wieder aufzubrechen sein. Dann werden sie in diesen Strukturen weiter groß.

