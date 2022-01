Die sogenannte Winterruhe mit verschärften Corona-Beschränkungen etwa für Clubs und Diskotheken in Niedersachsen soll voraussichtlich bis Ende Februar verlängert werden. Auch die tägliche Testpflicht für Schüler soll bestehen bleiben. Die Zahl der Neuinfektionen in der Region Hannover ist unterdessen am Freitag erneut sprunghaft angestiegen.