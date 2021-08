Hannover

Die neue Corona-Verordnung des Landes schreibt eine Testpflicht für Mitarbeiter aus Sammelunterkünften vor. In der Vergangenheit war es immer wieder zu Corona-Ausbrüchen in Betrieben gekommen, in denen viele Mitarbeiter zusammen untergebracht sind. Wer etwa temporär Erntehelfer oder Mitarbeiter in Schlachthöfen und Fleischzerlegebetrieben beschäftigt, die in Sammelunterkünften leben, muss diese bei der Ankunft und danach mindestens zweimal wöchentlich testen lassen.

Arbeiten darf nur, wer ein negatives Testergebnis vorweist. Selbsttests sind nur zulässig, wenn sie im Betrieb unter Aufsicht stattfinden. Die Kosten für die Tests trägt der Betriebsinhaber, nicht die Mitarbeiter. Ansonsten ist ein offizieller Antigen-Test mit Beleg aus einem Testzentrum erforderlich. Die Dokumentationen über die Testungen müssen mindestens einen Monat lang aufgehoben werden von den Unternehmen.

Unterbringung im Einzelzimmer

In den Sammelunterkünften sollen die Bewohner zudem möglichst nur in Einzelzimmern untergebracht werden, Küche und Bad müssen so benutzt werden, dass eine ausreichende Distanz gewährleistet ist. Wer geimpft oder genesen ist, unterliegt nicht der Testpflicht. Auch Betriebe, die nicht mehr als 49 Personen in der Produktion einsetzen, sind von der Testpflicht befreit.

Auch Beschäftigte in Schulen müssen sich regelmäßig testen lassen. An den ersten sieben Schultagen ist für Schulbeschäftigte sogar täglich ein Test vorgeschrieben. Ausgenommen sind doppelt Geimpfte und Genesene.

Unternehmen sollen Mitarbeitern Selbsttests zur Verfügung stellen

Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) appellierte darüber hinaus weiterhin an die Unternehmen aller Branchen, den Arbeitnehmern zweimal pro Woche kostenlose Selbsttests zur Verfügung zu stellen.

„Corona ist ein zäher Gegner“, sagte er bei der Vorstellung der neuen Corona-Verordnung am Dienstag in Hannover. „Wir arbeiten uns Stück für Stück zurück in die Normalität.“ Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) hob hervor, dass ein Test immer nur eine Momentaufnahme einer bestimmten Viruslast sei, aber keinen Schutzstatus darstelle. Wer sich hingegen impfen lasse, schütze nicht nur sich, sondern auch andere.

Für ungeimpfte Erwachsene werde das Leben ab Mittwoch unbequemer, sagte sie. Sie habe auch kein Verständnis, wenn sich jemand nicht impfen lassen, solange keine medizinischen Gründe dagegen sprächen.

Von Saskia Döhner