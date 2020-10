Hannover

Das Land Niedersachsen hat so viele neue Corona-Ansteckungen binnen eines Tages bestätigt wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie. Im Vergleich zum Vortag gab es am Donnerstag 479 neue Fälle, wie aus Daten des Landesgesundheitsamts in Hannover hervorgeht. Der bisherige Höchstwert von 441 Fällen am Mittwoch wurde damit noch einmal überschritten. Weil das Land die Zahlen mit zeitlicher Verzögerung aus den Landkreisen erhält, müssen die neuen Fälle allerdings nicht alle am Vortag aufgetreten sein.

Niedersachsenweit wurden mittlerweile 24 367 Infektionen bestätigt. Mehr als 19 000 der Infizierten gelten als genesen. 709 Menschen, die das Virus in sich trugen, sind gestorben.

Diese Risikogebiete gibt es in Niedersachsen

Die Schwelle von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche überschritten am Donnerstag nach Angaben des Landes die Landkreise Cloppenburg (96,7), Emsland (64,8), Grafschaft Bentheim (87,5), Osnabrück (52,8) und Vechta (76,3) sowie die Stadt Delmenhorst (163,7). Der Kreis Wesermarsch, der die Marke in den vergangenen Tagen überschritten hatte, lag demnach nun bei 37,3.

Von RND/lni