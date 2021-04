Hannover

Der niedersächsische Kulturminister Björn Thümler (CDU) macht der Kulturbranche Hoffnungen auf baldige Lockerungen in der Corona-Krise. „Ich kann mir gut vorstellen, dass regional Veranstaltungen bei einer Inzidenz von unter 100 durchgeführt werden können“, sagte er am Freitag im Landtag. Entsprechende Schutzkonzepte seien vorbereitet. Gleichzeitig betonte er aber auch, dass die Bewältigung der Pandemie oberste Priorität habe. „Das bringt auch den Kulturschaffenden mittel- und langfristig mehr als schnelle Öffnungen bei hohen Inzidenzen.“

Thümler verwies auch auf das von der Bundesregierung verabschiedete Infektionsschutzgesetz, das ab einer Inzidenz von 100 die Regeln vorschreibt. Er bedauere es, dass Modellprojekte darin nicht vorgesehen sein. Deshalb sei derzeit nur „Fahren auf Sicht“ möglich. Die Landesregierung will in der kommenden Woche über mögliche Lockerungen ab Mitte Mai entscheiden.

Die Opposition kritisierte die Kulturpolitik der Landesregierung in der Pandemie. „Niedersachsen verlässt sich auf den Bund und lässt in vielen Fällen die Kultur im Stich“, sagte Eva Viehoff von den Grünen. Finanzhilfen würden langsamer und spärlicher fließen als in anderen Bundesländern und seien „oft nur ein Tropfen auf den heißen Stein“. Sie forderte die schnelle Einführung von Stipendienprogrammen und Ausfallhonoraren für Kulturschaffende.

Impfungen das wichtigste Instrument

Lars Alt (FDP) kritisierte, dass es in Niedersachsen auch vor Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes keine Versuche gegeben habe, Konzerte unter bestimmten Schutzmaßnahmen durchzuführen und verwies auf solche Experimente in anderen Ländern. Er forderte die Landesregierung dazu auf, sich nicht auf die Arbeit anderer zu verlassen. „Das ist zu wenig in Zeiten der Pandemie“, sagte er.

Die Regierungsparteien wehrten sich gegen die Vorwürfe. „Nicht die Landesregierung ist schuld am Schweigen der Kultur, sondern Corona“, sagte Hanna Naber (SPD). Das wichtigste Instrument zur schnellen Rückkehr zu Kulturveranstaltungen sei das Impfen. Der CDU-Abgeordnete Burkhard Jasper verwies auf das 10 Millionen schwere Kultur-Förderprogramm „Niedersachsen dreht auf“, das der Kulturbranche Perspektiven biete. „Wir setzen uns gemeinsam dafür ein, dass Sommer und Herbst nicht stumm bleiben“, sagte Jasper.

Von Yannick von Eisenhart Rothe