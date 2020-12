Hannover

Die Verbreitung des Coronavirus in Niedersachsen ist weiter ungebrochen. Im Vergleich zur Vorwoche scheint die Infektionslage sogar wieder etwas ernster zu werden. Binnen 24 Stunden wurden in Niedersachsen 841 Neuinfektionen bestätigt, am selben Tag der Vorwoche waren es 523. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes vom Dienstag hervor. Gerechnet auf 100.000 Einwohner gab es in den vergangenen sieben Tagen im Landesdurchschnitt 84,6 Neuinfektionen – das war im Vergleich zum Vortag (81,0) eine leichte Steigerung.

Zudem ist die Zahl der Toten innerhalb eines Tages auf 25 gestiegen – so viele waren es auch am vergangenen Dienstag gewesen.

Region Hannover: Laatzen ist besonders betroffen von Corona

Die Region Hannover hat mit 109,6 wieder die kritische Marke von 100 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner übersprungen. Zuvor war die Region tagelang unter dem Wert gewesen und sogar auf unter 80 gesunken. Nun steigen die Zahlen wieder an – betroffen ist dabei vor allem Laatzen. Dort gibt es Ausbrüche in zwei Pflegeeinrichtungen. In der ganzen Region meldete das Gesundheitsamt acht Verstorbene mehr als am Vortag.

Die Hotspots in Niedersachsen waren Delmenhorst mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 177,9 sowie Cloppenburg mit 169,9. Seit Beginn der Pandemie zählt Niedersachsen 78.972 laborbestätigte Covid-19-Fälle und 1296 Menschen, die an oder mit Sars-CoV-2 gestorben sind.

Von lni/rah