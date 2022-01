Hannover

Die sogenannte Winterruhe in Niedersachsen wird voraussichtlich bis Ende Februar verlängert. Das kündigte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag an. Der Höhepunkt der Omikron-Welle werde erst für Mitte Februar erwartet. Dann könne man die Lage neu bewerten.

Nächste Woche kommt neue Corona-Verordnung für Niedersachsen

Die Winterruhe, die unter anderem die Schließung von Clubs und Diskotheken vorsieht, gilt derzeit bis zum 2. Februar. Sie war angesichts steigender Corona-Infektionszahlen verhängt worden und sollte als „Weihnachtsruhe“ ursprünglich im Januar auslaufen. Pörksen kündigte für kommende Woche eine neue Corona-Verordnung an. Zudem kommen am Montag die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu beraten.

Im Vorfeld der Bund-Länder-Runde hat sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Freitag gegen Lockerungen der Corona-Maßnahmen, aber auch gegen zusätzliche Verschärfungen ausgesprochen. Die Infektionszahlen seien hoch, die Kliniken aber weniger belastet. „Wir haben es mit einem neuen Gegner zu tun, deswegen muss man insoweit auch seine Strategie anpassen“, sagte Weil im ARD-„Morgenmagazin“.

Auch Dirk Toepffer, CDU-Fraktionschef im niedersächsischen Landtag, hält eine Verlängerung der bestehenden Einschränkungen im Land für notwendig. Es werde keine großen Änderungen geben, sagte Toepffer am Freitag.

Hospitalisierungsrate ist leicht gestiegen

Die Hospitalisierungsrate, die die Zahl der innerhalb von sieben Tagen in Kliniken aufgenommenen Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner angibt, ist in Niedersachsen leicht von 5,9 auf 6,1 gestiegen. Der Anteil der Covid-Patienten an der Belegung der Intensivbetten liegt dagegen unverändert bei 4,9.

