Hannover

Die Impfkampagne gilt als das stärkste Mittel im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Doch noch immer sind nicht alle Menschen berechtigt, sich die schützende Spritze abzuholen. Und wenn es dann doch so weit ist, tun sich viele Fragen auf, etwa wo man sich wann und wie melden sollte. Hier finden Sie Antworten auf die wichtigsten Fragen – laufend aktualisiert.

Wann werde ich geimpft?

Grundsätzlich gilt: Alle Einwohner Niedersachsens wurden in vier Gruppen eingeteilt. Bei den ersten 3 spricht man von Prioritätsgruppen, die vierte meint quasi den restlichen Teil der Bevölkerung. Diese Gruppe werden der Reihe nach für eine Impfung zugelassen, beginnend mit Gruppe 1, dann Gruppe 2, dann Gruppe 3 und zum Schluss alle übrigen Personen. Begonnen wurde in der ersten Gruppe am 28. Januar 2021. Die Priorisierung fällt am 7. Juni weg, dann können sich alle Menschen ab 12 Jahren um einen Termin bemühen. Übrigens: Die Reihenfolge der Priorisierungen hat nicht Niedersachsens Politik festgelegt. Sie entstand im Bundesgesundheitsministerium auf Empfehlung der ständigen Impfkommission (StiKo) und des Ethikrates.

Aktuell impft Niedersachsen die Prioritätsgruppe 3 (seit 10. Mai 2021). Das heißt, dass im Prinzip alle Menschen der Gruppen 1 und 2 bereits geimpft wurden oder einen Termin haben. In der Realität stehen allerdings noch zahlreiche Menschen aus diesen Gruppen mangels Impfstoff auf der Warteliste. Um das Impftempo zu beschleunigen, wurden dennoch bereits weitere Bevölkerungsgruppen freigegeben.

Zu welcher Prioritätsgruppe gehöre ich?

Im Kern richten sich die Gruppen nach dem Alter. Hier sehen Sie die wichtigsten Informationen, alle Details zu weiteren Sonderfällen sehen Sie in einer Tabelle weiter unten am Ende dieses Artikels.

Priorität 1: Alle im Alter über 80 Jahren. Bis auf Einzelfälle ist diese Gruppe mittlerweile vollständig geimpft. Insgesamt gibt es landesweit 800.000 Menschen in dieser ersten Impfgruppe. Hinzu kamen Angehörige bestimmter Berufsgruppen:

Personen, die in stationären Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind,

Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten

Beschäftigte in bestimmten medizinischen Einrichtungen

Priorität 2: Alle im Alter über 70 Jahren. Diese zweite Impfgruppe („hohe Priorität“) umfasst nach Schätzungen der Landesregierung zwei bis drei Millionen Menschen. Hinzu kommen unter anderem folgende Betroffene:

Medizinische Gründe: Personen mit Trisomie 21 oder einer Conterganschädigung, Personen nach einer Organtransplantation, mit einer Demenz, einer geistigen Behinderung oder mit schwerer psychiatrischer Erkrankung (weitere Indikationen siehe Tabelle unten)

Bis zu zwei enge Kontaktpersonen von Schwangeren

Bis zu zwei enge Kontaktperson von pflegebedürftigen Personen, die nicht in einer Einrichtung leben, die über 70 Jahre alt sind, nach Organtransplantation oder die eine bestimmte Erkrankung oder Behinderung haben (Details siehe Tabelle unten).

Polizei- und Einsatzkräfte

Personen, die in Kinderbetreuungseinrichtungen, in der Kindertagespflege, in Grundschulen, Sonderschulen oder Förderschulen tätig sind

Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst und in besonders relevanten Positionen zur Aufrechterhaltung der Krankenhausinfrastruktur

Priorität 3: Alle im Alter über 60 Jahren. Hinzu kommen unter anderem folgende Personen:

Personen mit bestimmten Krankheiten wie Adipositas (Body-Mass-Index über 30), Immundefizienz oder HIV-Infektion, Diabetes mellitus ohne Komplikationen, Asthma bronchiale, Autoimmunerkrankungen oder Rheuma (weitere Indikationen siehe Tabelle unten)

bis zu zwei enge Kontaktpersonen von einer nicht in einer Einrichtung befindlichen pflegebedürftigen Person nach festgelegten Kriterien (siehe Details Tabelle unten), die von dieser Person oder von einer sie vertretenden Person bestimmt werden,

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen (sofern nicht schon in Gruppe 1 zugelassen, siehe oben)

Personen in relevanter Position in Unternehmen der kritischen Infrastruktur, insbesondere in Apotheken und Pharmawirtschaft, öffentlicher Versorgung und Entsorgung, Ernährungswirtschaft, Transportwesen, Informationstechnik und Telekommunikation, Medien, im Bestattungswesen

Personen, die im Lebensmitteleinzelhandel tätig sind

Personen, die in Schulen tätig sind (sofern nicht schon in Gruppe 1 zugelassen, siehe oben)

Dann folgend: Alle übrigen Personen. Zum Schluss soll quasi jeder eine Impfung bekommen, der eine haben möchte.

Mittlerweile impfen ja auch Arztpraxen – soll ich mich nun bei meinem Hausarzt melden oder beim Impfzentrum?

Das ist im Prinzip jedem selbst überlassen. Je nach persönlicher Präferenz spielen bei der Entscheidung mehrere Dinge eine Rolle, etwa die Entfernung, der Wunsch nach mehr oder weniger individueller Beratung durch einen Mediziner oder das persönliche Wohlempfinden in der jeweiligen Umgebung. Wer sich für seinen Hauarzt entscheidet, sollte allerdings unbedingt zuvor Kontakt aufnehmen, um die Verfügbarkeit eines Impfstoffs abzuklären. Im Impfzentrum hingegen wird das etwa über die Online-Anmeldung automatisch erledigt. Die generelle Priorisierung gilt auch in den Praxen. Ärzte können jedoch vor Ort flexibler entscheiden, wer wann geimpft wird, auch um effizienter vorzugehen.

Karte: Das sind die Impfzentren in Niedersachsen

Wie melde ich mich beim Hausarzt an?

Viele Praxen informieren online über den Stand der Dinge, manche bieten auch eine Online-Terminanmeldung an. Die Webseite der Praxis sollte die erste Anlaufstelle sein, bevor telefonisch Kontakt aufgenommen wird. So helfen Patienten mit, dass der Ablauf aufgrund der derzeit hohen Zahl an Nachfragen nicht behindert wird. Wichtig für einen möglichst reibungslosen Ablauf bei den Impfungen ist auch: Wer einen Termin bei seiner Hausärztin oder seinem Hausarzt zum Impfen erhalten hat, sollte einen vorhandenen Termin beim Impfzentrum absagen. So wird die Impfkampagne nicht unnötig verzögert.

Wie komme ich an einen Termin im Impfzentrum?

Es gibt zwei Wege. Der eine geht über die Telefonhotline des Landes. Die ist unter der Nummer 0800 99 88 665 für die Terminvergabe zu erreichen. Der zweite Weg ist die Internetseite zum Impfportal Niedersachsen auf der Adresse www.impfportal-niedersachsen.de. Impfberechtigte bekommen immer zwei Termine, da zwei Spritzen für den Impfschutz notwendig sind.

Werde ich an den zweiten Termin im Impfzentrum erinnert?

Ja, im Zweifel per Post oder E-Mail, je nachdem, welche Kontaktdaten im Zuge des ersten Termins verabredet wurden. Das Land hat die Sorge, dass sonst zu viele Personen den Termin zur zweiten Impfung vergessen und dadurch der Infektionsschutz dann nicht umfassend sein könnte.

Was ist, wenn alle Termine im Impfzentrum bereits vergeben sind?

Wöchentlich kommt neuer Impfstoff – auch wenn es weiter Lieferschwierigkeiten der Hersteller gibt. Wer in der Hotline oder auf dem Impfportal des Landes keinen der knappen Termine ergattert hat, kann sich auf die Warteliste setzen lassen – das hat den Vorteil, dass man dann vom Land informiert wird, sobald ein Termin frei ist.

Was muss ich zum Termin für die Corona-Impfung mitbringen?

Zuerst einmal sollte man sich ausweisen können. Dann sollte man die Impfbestätigung mitbringen, die per Post oder E-Mail kommt. Darin enthalten ist ein computerlesbarer sogenannter QR-Code, den man gemeinsam mit einem Ausweisdokument und – soweit vorhanden – dem Impfpass im Impfzentrum vorlegen soll.

Wie läuft die Impfung in einem Zentrum ab?

Im folgenden Video wird Ihnen beispielhaft der Ablauf bei einem Termin im Impfzentrum vorgestellt (hier: Wolfsburger Impfzentrum) - von der Ankunft im Impfzentrum, über die Registrierung, die Impfung, bis zum Ruhebereich.

Kann ich den Impftermin für meine Großmutter vereinbaren?

Ja. Sie müssen nur einige Fragen beantworten können. „Bei der Terminvereinbarung werden die persönlichen Daten der Bürgerinnen und Bürger erfasst“, heißt es auf der Informationsseite des Landes im Internet. „Dies erfolgt mithilfe einer strukturierten Abfrage der Impfberechtigung auf Basis ihres Alters, möglicher Vorerkrankungen sowie ihres Berufs.“ Folge daraus, dass der Bürger impfberechtigt sei, werde ein Termin vereinbart.

Wenn ich als 40-Jähriger meine Großmutter zum Impftermin begleite – kann ich mich dann nicht gleich mitimpfen lassen?

Nein. Die Reihenfolge der Impfungen richtet sich strikt nach der Impfverordnung des Bundes, siehe oben.

Wie komme ich zum Impfzentrum in Hannover?

Das gemeinsame Impfzentrum von Stadt und Region Hannover befindet sich in Halle 25 auf dem Messegelände in 30521 Hannover. Mit dem Auto oder Fahrrad: Die Zufahrt zum Impfzentrum ist nur über das Tor West 1 möglich. Dorthin gelangt man über die Karlsruher Straße. Parkplätze und Eingang des Impfzentrums sind ausgeschildert. Stadt und Region bitten darum, den Hinweisen des Verkehrsleitsystems zu folgen, also den Schildern und digitalen Hinweistafeln. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Mit der Stadtbahn Linie 8 gelangt man zur Haltestelle Messe Nord. Von der Haltestelle fährt ein Busshuttle zum Impfzentrum. Mit der schriftlichen Impfbestätigung bekommt man außerdem noch einmal eine Wegbeschreibung.

Kann ich ein Taxi nehmen, wenn ich nicht gut zu Fuß bin?

Es gibt niedersachsenweit eine einheitliche Regelung zur Kostenübernahme für Impffahrten mit dem Taxi oder Mietwagen für mobilitätseingeschränkte Impflinge. Demnach sollen Betroffene so vorgehen:

Wenden Sie sich nach der Terminvereinbarung telefonisch an Ihren Hausarzt und bitten Sie um eine Verordnung zur Krankenbeförderung („Transportschein“) für die Impffahrten. Sie benötigen für beide Impftermine jeweils eine eigene Verordnung für die Hin- und Rückfahrt zum Impfzentrum.

Rufen Sie ein örtliches Taxi oder Mietwagenunternehmen zur Vorbestellung der Impffahrt an. Weisen Sie darauf hin, dass Sie eine Verordnung zur Krankenbeförderung von Ihrem Hausarzt haben.

Am Tag der Impfung holt Sie das Taxi-/Mietwagenunternehmen ab und bringt Sie auf direktem Weg zum Impfzentrum. Zeigen Sie Ihre Verordnung zur Krankenbeförderung beim Fahrpersonal vor. Sie müssen keine Zuzahlung leisten.

Die Taxi- und Mietwagenunternehmen bringen Sie nach der Impfung auf direktem Weg zurück nach Hause. Geben Sie die Verordnung nach der Fahrt beim Fahrpersonal ab.

Das Taxi-/Mietwagenunternehmen rechnet die Fahrkosten anschließend direkt mit Ihrer Krankenkasse oder dem Land Niedersachsen ab. Sie müssen sich um nichts kümmern und nichts bar bei der Fahrt bezahlen.

Kann ich mir den Impfstoff aussuchen?

Nein. Wenn Sie mit einem bestimmten Impfstoff nicht geimpft werden möchten, können Sie die Impfung aber ablehnen. Allerdings müssen Sie sich dann um einen neuen Impftermin bemühen und somit im Zweifel deutlich länger warten – mit den Worten der Landesregierung: Man muss sich wieder „hinten anstellen“.

Die Berichte über Astrazeneca haben mich beunruhigt. Was gilt in Niedersachsen?

Die Ständige Impfkommission des Bundes (Stiko) empfiehlt, den AstraZeneca-Impfstoff nur für Personen im Alter von über 60 Jahren zu verimpfen. Mit zunehmendem Alter sinkt das Risiko von Nebenwirkungen. Dafür steigt das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs im Falle einer Infektion. Deswegen werden auch in Niedersachsen seit dem 31.März 2021 nur noch Menschen ab 61 Jahren, die den Priorisierungsgruppen 1 und 2 angehören, mit dem Impfstoff von AstraZeneca in den Impfzentren geimpft. Darüber hinaus führt das Land aus:

Darüber hinaus können sich alle Menschen gemeinsam mit dem impfenden Arzt, unter Abwägung der Risiken, dafür entscheiden, sich mit AstraZeneca impfen zu lassen.

Wer schon jetzt einen Impftermin mit AstraZeneca hat, ausführlich vom Impfarzt oder von der Impfärztin über die Risiken aufgeklärt ist und trotzdem mit AstraZeneca geimpft werden möchte, darf in den Impfzentren auch geimpft werden.

Neue Termine mit AstraZeneca werden an unter 61 Jährige (der Priorisierungsgruppen 1 und 2) nicht mehr für die Impfzentren vergeben. Grundsätzlich soll dieser Personenkreis zukünftig in den Hausarztpraxen geimpft werden. Wenn Sie also nach der Impfverordnung des Bundes derzeit impfberechtigt sind, bis jetzt noch keinen Termin im Impfzentrum haben und mit AstraZeneca geimpft werden möchten, sprechen Sie Ihre Hausärztin oder Ihren Hausarzt an.

Ich habe bereits eine erste Impfung mit Astrazeneca bekommen – wie geht es nun weiter?

Mit einer ersten Astrazeneca-Dosis geimpfte Menschen unter 60 Jahren sollen für die zweite Impfung auf ein anderes Präparat umsteigen. Darauf haben sich die Ge­sund­heits­mi­nis­ter von Bund und Ländern Mitte April einstimmig verständigt. Die Minister folgen damit einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) von Anfang April.

Bei den Beratungen sei klar gewor­den, dass die Zweitimpfung durch einen mRNA-Imfpstoff, also das Präparat von Biontech/Pfizer oder Moderna, eine gute Basis sei, um die Menschen wirksam zu schützen, hieß es. Konkret empfiehlt der Beschluss für Personen unter 60 Jahren eine Zweitimpfung zwölf Wochen nach der Erstimpfung. „Bereits vereinbarte Termine zur Zweitimpfung können übergangsweise auch ab der neun­ten Woche nach der Erstimpfung stattfinden“, heißt es weiter.

Nur in Einzelfällen und nach einer individuellen Risikoanalyse mit einem Arzt könne auch Astrazeneca bei der Zweitimpfung verwendet werden. In der vergangenen Woche hatten die Ge­sund­heits­mi­nis­ter die Entscheidung über den Wechsel der Impfstoffe noch verschoben.

Die Welt­gesund­heits­organi­sation (WHO) hat bisher noch keine Empfehlung für Kreuzimpfungen gegen das Coronavirus ausgesprochen. Es lägen noch keine ausreichenden Daten für mögliche Risiken einer ersten Impfdosis mit Astrazeneca und einem anderen Mittel als Zweitimpfung vor, hatte WHO-Sprecherin Margaret Harris erklärt. Sie bezog sich auf eine vorläufige Empfehlungen eines WHO-Expertengremiums von Februar. Demnach solle vorläufig das gleiche Produkt für beide Impfungen gespritzt werden.

Hintergrund der Empfehlung sind Verdachtsfälle auf eine Hirnvenenthrombose nach der Impfung mit Astrazeneca. Experten vermuten, dass das sehr geringe Risiko vor allem jüngere Menschen betrifft. Bund und Länder hatten deshalb beschlossen, das Astrazeneca-Mittel in der Regel nur noch Menschen über 60 verabreichen zu lassen.

In einer Studie des britischen National Institute for Health Research wird derzeit erprobt, ob nach einer einmaligen Impfung mit Astrazeneca der Impfstoff von Biontech/Pfizer als zweite Dosis verabreicht werden könnte.

Auch nach einer einmaligen Impfung mit der Vakzine von Atrazeneca ist aber von einer hohen Schutzwirkung auszugehen. In der Hochrisikogruppe der Älteren werden die Impfungen mit Astrazeneca zudem weitergeführt.

Tabelle: Die komplette Liste medizinischer Gründe und weitere Sonderfälle zu den genannten Gruppen:

Von mic/sub