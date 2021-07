Hannover

Im Streit um Corona-Tests in Schulen hat Niedersachsen die Ständige Impfkommission (Stiko) scharf kritisiert. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) warf Stiko-Chef Thomas Mertens vor, seine Kompetenzen zu überschreiten. „Seine Aussagen sorgen für ein Maß an Unsicherheit, dass ich für unverantwortlich halte“, sagte Tonne der HAZ. Testungen ohne Anlass seien „ein wichtiger Baustein“ zum Schutz der Schulen.

Mertens: Kinder mit Symptomen isolieren

Mertens hatte am Montag in einem Interview Zweifel an der Sinnhaftigkeit von Massentests für Schüler geäußert. „Ich frage mich, wie wichtig es tatsächlich ist, jedes symptomlos infizierte Kind durch Testung zu entdecken“, sagte Mertens der „Schwäbischen Zeitung“. „Würde es möglicherweise reichen, jedes Kind mit Symptomen frühzeitig zu identifizieren und zu isolieren?“ Das möge zwar ketzerisch klingen, aber man sollte darüber nachdenken.

„Das steht diametral im Gegensatz zu unserer Position“, sagte Tonne. Damit verlasse die Stiko ihre selbst erklärte Neutralität und betreibe aktiv Politik. „So geht das nicht.“ In Niedersachsen werde es weitere Massentests an Schulen geben. „Anlasslose Tests sichern den Präsenzunterricht“, sagte Tonne.

Tonne für Impfung von Schülern

Kritik äußerte auch der Verband Bildung und Erziehung (VBE). Mertens schüre Vorurteile gegenüber Schnelltests ohne echte Alternative, sagte Verbandschef Udo Beckmann. Er erinnerte besorgt an die Reisetätigkeit in den Ferien, die grassierende Delta-Variante und die Quote an Vollgeimpften von nur etwas mehr als einem Drittel.

Tonne fordert die Stiko zudem auf, die Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche noch einmal zu prüfen. „Ich würde mich freuen, wenn es möglich wäre für die, die es möchten.“ Die Kommission hat bisher nur Impfungen für Zwölf- bis 17-Jährige mit Vorerkrankungen empfohlen.

