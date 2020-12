Hannover

In Niedersachsen sind innerhalb eines Tages 80 neue Corona-Tote gemeldet worden. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie, wie aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes in Hannover am Dienstag hervorgeht (Stand 9 Uhr). Die bisherigen Höchstwerte lagen bei etwa 40 Toten an einem Tag.

Allerdings sind die Zahlen nur bedingt aussagekräftig – darauf weist das Landesgesundheitsamt hin. In den vergangenen Tagen habe man wegen Weihnachten und des Wochenendes deutlich weniger Meldungen von den Kommunen erhalten als sonst, sagte ein Sprecher. Tatsächlich sind in der Statistik seit Weihnachten bei den Toten nur einstellige Werte zu finden: Am 26. Dezember etwa wurden fünf Verstorbene gemeldet, am 27. sogar nur zwei.

Die 80 am Dienstag gemeldeten Todesfälle seien deshalb auf Nachmeldungen zurückzuführen, so der Sprecher. Seit Beginn der Pandemie starben landesweit 1884 Menschen mit oder an dem neuartigen Virus.

Erst im Januar wieder verlässliche Zahlen

Bis die gesamte Corona-Statistik wieder die tatsächliche Infektionslage abbildet, wird es nach Ansicht des Landesgesundheitsamts noch eine Woche dauern. „Wir gehen davon aus, dass es sich in der ersten Januarwoche stabilisieren wird“, sagte der Sprecher.

Mit Vorsicht zu betrachten ist deshalb auch der Rückgang bei der 7-Tages-Inzidenz in Niedersachsen. Diese lag am Dienstag bei 93,7. In der Region Hannover sank die Inzidenz auf 128,9 – der bisherige Höchststand war 183 am zweiten Weihnachtsfeiertag. Von den insgesamt 104.262 bisher Infizierten in Niedersachsen gelten 80 Prozent als genesen.

Von Ralf Heußinger