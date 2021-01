Oldenburg

Zu viele Gäste und kein Mund-Nasen-Schutz: Polizeibeamte haben in Oldenburg wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln die Geburtstagsparty einer 18-Jährigen aufgelöst. „Die Party fand auf engstem Raum ohne Mindestabstand statt“, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ein Zeuge hatte die Ordnungshüter auf die Feier am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus aufmerksam gemacht. Vor Ort stellten die Beamten dann 13 Erwachsene und ein Kind fest - niemand trug dabei einen Mund-Nasen-Schutz.

Bewohnerin lud zu 18. Geburtstag ein

Eine Bewohnerin gab an, dass sie für ihren 18. Geburtstag ihre Verwandtschaft in die Wohnung eingeladen hatte. Die Polizei ermittelte, dass die Feiernden insgesamt zu sechs verschiedenen Haushalten gehörten. Gegen die Erwachsenen laufen nun Bußgeldverfahren. Laut Polizei sieht die Verordnung für solche Verstöße Bußgelder in Höhe zwischen 150 und 400 Euro vor.

Von RND/lni